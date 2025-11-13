Έτοιμος για συνομιλίες δήλωσε ο Έρχιουρμαν ενώπιον του Ερντογάν - Ζητά νέα μέθοδο στο Κυπριακό

Έτοιμος να προσέλθει σε συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού εάν ικανοποιηθούν οι τέσσερις προϋποθέσεις που έθεσε προεκλογικά, δήλωσε ο Τουρκοκύπριους ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το απόγευμα της Πέμπτης στο τουρκικό Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε ότι «όλοι οι πρόεδροι της τδβκ πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσκεψη στη Δημοκρατία της Τουρκίας μετά την εκλογή τους και εκτέλεσαν πάντα τα καθήκοντά τους τόσο στο Κυπριακό όσο και στην εξωτερική πολιτική σε στενή συνεννόηση με τη Δημοκρατία της Τουρκίας».

Εξέφρασε δε τη χαρά του που μπόρεσε να πραγματοποιήσει σήμερα την πρώτη του επίσκεψη στην Άγκυρα, κατόπιν πρόσκλησης του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δήλωσε μάλιστα ότι οι σχέσεις της «τδβκ» με την Τουρκία είναι ιδιαίτερες και «ασύγκριτες με τις σχέσεις οποιοδήποτε άλλων κρατών».

Υπενθύμισε ότι η Τουρκία είναι μια από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις στην Κύπρο και τόνισε ότι «η Τουρκία είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού σήμερα, όπως ήταν και χθες, διασφαλίζοντας ότι οι Τουρκοκύπριοι θα αισθάνονται ασφαλείς σε συνθήκες όπου ο οπλισμός αυξάνεται καθημερινά στο νότιο τμήμα της Κύπρου και στην ευρύτερη περιοχή».

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι «ο τουρκοκυπριακός λαός είναι ένας από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους στην Κύπρο και αυτό το καθεστώς του λαού μου δεν είναι υπό διαπραγμάτευση». Τόνισε δε ότι «λόγω αυτού του καθεστώτος, ο τουρκοκυπριακός λαός έχει κυριαρχικά δικαιώματα σε ολόκληρο το νησί της Κύπρου». Συμπλήρωσε ότι «είναι αδύνατο για την ελληνοκυπριακή ηγεσία ή τη διεθνή κοινότητα να αγνοήσουν τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού σε ζητήματα που επηρεάζουν ολόκληρο το νησί, όπως η ασφάλεια, η ενέργεια, το φυσικό αέριο, οι θαλάσσιες δικαιοδοσίες και οι εμπορικοί δρόμοι».

Στη συνέχεια ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε ότι «όπως είδε ξεκάθαρα όλος ο κόσμος, ειδικά το 2004 και το 2017, υπάρχει ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και δεκαετίες, παρά την αδιαμφισβήτητη βούληση για λύση που επέδειξαν οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκία». Πρόσθεσε ότι «η ύπαρξη αυτού του προβλήματος επηρεάζει αρνητικά όχι μόνο τον τουρκοκυπριακό και τον ελληνοκυπριακό λαό, αλλά και την αναζήτηση διαρκούς σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή».

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ακόμη ότι «οι προσπάθειες μας στοχεύουν στην επίλυση των προβλημάτων στο νησί και στην περιοχή μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων και στην επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς λύσης, όπου όλα τα μέλη θα κερδίζουν και κανείς δεν θα χάσει».

Σημείωσε επίσης ότι «όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο δρόμος προς μια λύση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι μέσω του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οποιαδήποτε φόρμουλα που αποκλείει τον τουρκοκυπριακό λαό και την Τουρκία δεν είναι εφαρμόσιμη σε αυτή την περιοχή και δεν θα εξυπηρετήσει τον σκοπό μιας βιώσιμης στο χρόνο λύσης». Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι «δεν θα ανεχτούμε την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού λαού, την περιφρόνηση ή την άγνοια του».

Ακολούθως ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρθηκε στα τέσσερα σημεία που έθεσε ως προϋπόθεση για επανέναρξη των συνομιλιών, λέγοντας ότι «όλος ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο τουρκοκυπριακός λαό, που πάντα έδειχνε τη θέλησή του για λύση και δεν εγκατέλειψε ποτέ το τραπέζι των συνομιλιών, σκοπεύει να διαπραγματευτεί για χάρη μιας λύσης και όχι για χάρη μιας διαπραγμάτευσης». Συμπλήρωσε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί πριν την επανέναρξη των συνομιλιών ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν θα επιστρέψει στο status quo σε περίπτωση νέου ναυαγίου στις διαπραγματεύσεις με ευθύνη της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Συνεχίζοντας είπε ότι «κανείς δεν πρέπει να περιμένει από εμάς να περπατήσουμε ένα μονοπάτι που περπατήσαμε πολλές φορές και φαίνεται να μην οδηγεί πουθενά, με την αφέλεια της σκέψης ότι ίσως να οδηγήσει κάπου αυτή τη φορά». Πρόσθεσε ότι «αυτά δεν αποτελούν προϋποθέσεις που εγώ ή ο λαός μου έχουμε θέσει για να αποτρέψουμε την προοπτική για συνομιλίες, αλλά στοιχεία της μεθοδολογίας των συνομιλιών που έχει προτείνει ένας λαός με τη βούληση να βρει μια λύση μετά από όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας».

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε επίσης ότι αν ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει, «τότε κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ότι ο τουρκοκυπριακός λαός δεν θα βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εάν υπάρχει ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων προσανατολισμένο στη λύση τότε θα είμαστε εκεί».

Σημείωσε ωστόσο ότι «οι διαπραγματεύσεις δεν είναι ο μόνος αγώνας του τουρκοκυπριακού λαού» και ότι θα αγωνιστούν μέσω όλων των διπλωματικών οδών.

Τόνισε δε ότι «ο τουρκοκυπριακός λαός είναι ήρεμος, υπομονετικός αλλά και αποφασιστικός. Αυτός ο λαός επιβίωσε κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες και θα συνεχίζει να υπάρχει και αύριο. Κανείς δεν θα μπορέσει να μας εμποδίσει να έρθουμε σε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο». Πρόσθεσε ότι «η μεγαλύτερη βεβαιότητα μας είναι ότι η Τουρκία είναι μαζί μας υπό τις οποιεσδήποτε συνθήκες και θα είναι μαζί μας στο πλαίσιο των αδελφικών μας δεσμών».