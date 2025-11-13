Ο Ερντογάν επανέλαβε τα περί λύσης δύο κρατών αλλά δεν είπε ότι η ΔΔΟ είναι νεκρή

Η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι η συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν το απόγευμα της Πέμπτης στο τουρκικό Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης πραγματοποιεί το πρώτο του επίσημο ταξίδι στην Τουρκία και σήμερα είχε συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο με κύριο θέμα το Κυπριακό πρόβλημα. Η συνάντηση μεταξύ του Ταγίπ Ερντογάν και του Τουφάν Ερχούρμαν διήρκεσε 1 ώρα και 30 λεπτά. Ακολούθως οι δύο ηγέτες παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε πρώτος, λέγοντας ότι «θα συνεχίσουμε τον εθνικό μας αγώνα για την επίτευξη μιας δίκαιης, διαρκούς λύσης στην Κύπρο, η οποία να συνάδει με την πραγματικότητα στο νησί, σε στενό συντονισμό με τον κ. Έρχουρμαν».

Ακολούθως ο κ. Ερντογάν ανέφερε ότι αξιολογούν κοινά βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν στο μέλλον στο πλαίσιο της τρέχουσας πορείας του Κυπριακού, τονίζοντας πως «η στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό ήταν πάντα σαφής».

«Ο λόγος για τον οποίο το Κυπριακό παραμένει άλυτο μέχρι σήμερα», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος, «έγκειται στην απόρριψη από την ελληνοκυπριακή πλευρά της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων». Πρόσθεσε δε ότι «η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θέλει να μοιραστεί ούτε την πολιτική εξουσία ούτε την οικονομική ευημερία» με τους Τουρκοκύπριους στο νησί, εκφράζοντας μάλιστα την εκτίμηση ότι ποτέ δεν ήταν πρόθυμη να το κάνει.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι «η ελληνοκυπριακή πλευρά βλέπει μια λύση για την Κύπρο ως τον υποβιβασμό των Τουρκοκυπρίων σε καθεστώς μειονότητας στο κράτος-συνεργασία που κατέλαβε με τη βία το 1963, το οποίο πλέον ουσιαστικά δεν λειτουργεί. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η ΕΕ, η οποία δέχτηκε την ελληνοκυπριακή διοίκηση ως μέλος, φέρει επίσης ευθύνη σε αυτό. Οι υποσχέσεις που δόθηκαν έχουν επίσης παραβιαστεί».

«Η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό», συμπλήρωσε, «είναι η συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί», προσθέτοντας ότι «διατηρούμε τη θέση μας ότι οι δύο λαοί στο νησί μπορούν να ζήσουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη, ευημερία και ασφάλεια».

Ακολούθως αναφέρθηκε στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, λέγοντας ότι «γνωρίζει πολύ καλά αυτή τη διαδικασία λόγω της εμπειρίας του», προσθέτοντας πως «θεωρώ πολύ δικαιολογημένο το γεγονός ότι είπε στα μηνύματά του προς την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι η κυριαρχία των Τουρκοκυπρίων δεν θα τεθεί σε κίνδυνο».

Σημείωσε δε ότι «διατηρούμε τη θέση μας ότι οι δύο λαοί στο νησί μπορούν να ζήσουν ειρηνικά. Σήμερα, βρισκόμαστε σε ένα πολύ διαφορετικό διεθνές κλίμα. Ο χθεσινός ήλιος δεν μπορεί να στεγνώσει τα ρούχα του σήμερα. Το να σκάβουμε μια τρύπα με τα παλιά μότο δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Για να το κάνουμε αυτό δυνατό, θα διατηρούμε πάντα την εποικοδομητική, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, δίκαιη και ανθρώπινη προσέγγισή μας με τον τουρκοκυπριακό λαό».

Συνεχίζοντας είπε ότι συζήτησε με τον κ. Έρχιουρμαν τρόπους επιτάχυνσης της συνεργασίας της «τδβκ» με την Τουρκία. Πρόσθεσε δε ότι «αξιολογήσαμε τα έργα που έχουμε υλοποιήσει για τους Τουρκοκύπριους». Συμπλήρωσε ότι «αυτές οι προσπάθειες θα συνεχιστούν με την ίδια αποφασιστικότητα στο μέλλον».

Ο κ. Ερντογάν ανέφερε επίσης ότι «οι πολιτικές και διπλωματικές μας προσπάθειες θα συνεχιστούν σε συντονισμό για να διασφαλίσουμε την ορθή εκπροσώπηση της ΤΔΒΚ στη διεθνή σκηνή», λέγοντας ότι «ως πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό στο μέλλον, όπως κάναμε σήμερα».

Τι δήλωσε ο Έρχιουρμαν

Ακολούθως μίλησε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος είπε ότι «όλοι οι πρόεδροι της τδβκ πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσκεψη στη Δημοκρατία της Τουρκίας μετά την εκλογή τους και εκτέλεσαν πάντα τα καθήκοντά τους τόσο στο Κυπριακό όσο και στην εξωτερική πολιτική σε στενή συνεννόηση με τη Δημοκρατία της Τουρκίας».

Εξέφρασε δε τη χαρά του που μπόρεσε να πραγματοποιήσει σήμερα την πρώτη του επίσκεψη στην Άγκυρα, κατόπιν πρόσκλησης του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι «ο τουρκοκυπριακός λαός είναι ένας από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους στην Κύπρο», τονίζοντας ότι «λόγω αυτού του καθεστώτος, ο τουρκοκυπριακός λαός έχει κυριαρχικά δικαιώματα σε ολόκληρο το νησί της Κύπρου».

Ακολούθως ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρθηκε στα τέσσερα σημεία που έθεσε ως προϋπόθεση για επανέναρξη των συνομιλιών, λέγοντας ότι «θα διαπραγματευτούμε όχι για χάρη της διαπραγμάτευσης, αλλά για χάρη μιας λύσης». Πρόσθεσε δε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί πριν την επανέναρξη των συνομιλιών ότι δεν θα επιστρέψει στο status quo η τουρκοκυπριακή κοινότητα σε περίπτωση νέου ναυαγίου στις διαπραγματεύσεις.

Σημείωσε δε ότι «οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν ο μόνος αγώνας του τουρκοκυπριακού λαού