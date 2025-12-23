Σε εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χτες Δευτέρα η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Πάφου στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Πάφου, οι μαθήτριες και οι μαθητές του Ωδείου, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους, παρουσίασαν ένα όμορφο γιορτινό πρόγραμμα, με τη συμμετοχή της Χορωδίας ΠΑΣΥΔΥ.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Πάφου, κ. Γιώργος Πίτρος, σημειώνοντας ότι αυτή η περίοδος είναι η κατάλληλη στιγμή για να σκεφτούμε τον συνάνθρωπο, να εμπιστευτούμε τους νέους και να στηρίξουμε την πορεία τους.

Ήταν μια βραδιά γεμάτη μουσική, χριστουγεννιάτικο πνεύμα και αισιοδοξία, καταλήγει η ανακοίνωση.