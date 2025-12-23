Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Top News

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Σε εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χτες Δευτέρα η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Πάφου στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Πάφου, οι μαθήτριες και οι μαθητές του Ωδείου, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους, παρουσίασαν ένα όμορφο γιορτινό πρόγραμμα, με τη συμμετοχή της Χορωδίας ΠΑΣΥΔΥ.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Πάφου, κ. Γιώργος Πίτρος, σημειώνοντας ότι αυτή η περίοδος είναι η κατάλληλη στιγμή για να σκεφτούμε τον συνάνθρωπο, να εμπιστευτούμε τους νέους και να στηρίξουμε την πορεία τους.

Ήταν μια βραδιά γεμάτη μουσική, χριστουγεννιάτικο πνεύμα και αισιοδοξία, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα