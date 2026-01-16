Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τραυματισμός δύο προσώπων σε τροχαίο στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Οδική σύγκρουση σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην Πάφο με αποτέλεσμα το τραυματισμό δύο προσώπων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική υπηρεσία και την Αστυνομία,  η ώρα 19:05, λήφθηκε κλήση για τροχαία οδική σύγκρουση με παγιδευμένα άτομα στην Κάτω Πάφο.

Άμεσα, όπως αναφέρεται, ανταποκρίθηκε όχημα και ομάδα Διάσωσης από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Πάφου.

Δύο άτομα αποπαγιδεύτηκαν από δύο οχήματα και αφού τοποθετήθηκαν σε σανίδα διάσωσης, παραδόθηκαν στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά τους στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου για περίθαλψη.

Η κατάσταση της υγείας τους περιγράφεται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου. 

