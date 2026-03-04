Μαρίνος Μουσιούττας: Οι προτεραιότητες Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίνος Μουσιούττας, παρουσίασε την Τρίτη στις Βρυξέλλες τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Απασχόλησης και των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Επιτροπής αρμόδιας για τα Κοινωνικά Δικαιώματα, τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Απασχόλησης και την Ετοιμότητα, Ροξάνα Μινζάτου.

Ο κ. Μουσιούττας αναφερόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις και τις αλλαγές που επιφέρει η ψηφιοποίηση, η πράσινη μετάβαση και το δημογραφικό στην αγορά εργασίας, είπε πως οι πολιτικές προσαρμογής σε αυτά τα φαινόμενα πρέπει να αναπτύσσονται με βάση τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δίκαιης απασχόλησης, που αποτελούν τον κορμό των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο των δεξιοτήτων, σημειώνοντας ότι η κατάρτιση και η επανακατάρτιση των εργαζομένων είναι καθοριστικής σημασίας για την προσαρμογή στις απαιτήσεις μίας μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην επίτευξη συμφωνίας για τον νέο Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ο οποίος προβλέπει ενισχυμένη στήριξη προς εργαζομένους και επιχειρήσεις που επηρεάζονται από διαρθρωτικές αλλαγές.

Ο Υπουργός σημείωσε επίσης την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις για την Οδηγία σχετικά με την πρακτική άσκηση, καθώς και την επικείμενη υιοθέτηση της Σύστασης για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο στο επόμενο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EPSCO), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαρτίου. Όπως ανέφερε, οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική για ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της αλγοριθμικής διαχείρισης στον χώρο εργασίας, ο κ. Μουσιούττας υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμού πολιτικών και ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των εργατικών δικαιωμάτων και την αναβάθμιση της ποιότητας των θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι, με πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας, ο Νομπελίστας οικονομολόγος, Χριστόφορος Πισσαρίδης, θα συμμετάσχει στην ανταλλαγή απόψεων.

Ο Υπουργός επανέλαβε ότι βασική επιδίωξη της Προεδρίας είναι να διασφαλιστεί πως κανείς δεν μένει πίσω, με ιδιαίτερη αναφορά στους νέους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, στους εργαζομένους σε τομείς που επηρεάζονται από την αυτοματοποίηση και σε όσους απασχολούνται σε μη τυπικές μορφές εργασίας. Σημείωσε ότι οι σχετικές συζητήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο και της άτυπης συνόδου του Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο τον Φεβρουάριο, όπου εξετάστηκαν συγκεκριμένες δράσεις για την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων στις πολιτικές απασχόλησης.

Ως τρίτη θεματική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, ο Υπουργός ανέδειξε τη δίκαιη εργασιακή κινητικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία ολοκλήρωσης της αναθεώρησης του Κανονισμού 883 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, επισημαίνοντας ότι η επίτευξη συμφωνίας θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των κανόνων και στην ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων που ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Ο κ. Μουσιούττας αναφέρθηκε ακόμη στη διοργάνωση της Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας στην Κύπρο (11/03), όπου θα συζητηθεί για πρώτη φορά το υπό διαμόρφωση Πακέτο για τη Δίκαιη Εργασιακή Κινητικότητα και οι τρόποι διασφάλισης ισότιμης μεταχείρισης των εργαζομένων εντός της ΕΕ.

Στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ο Υπουργός εξέφρασε τη στήριξη της Προεδρίας στην έκτη αναθεώρηση της Οδηγίας για τις Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες και Τοξικές για την Αναπαραγωγή Ουσίες, επισημαίνοντας ότι η προστασία της υγείας των εργαζομένων συνδέεται με την παραγωγικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της Προεδρίας στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, με έμφαση στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Υπενθύμισε ότι η πρώτη στρατηγική της ΕΕ κατά της φτώχειας αναμένεται να ανακοινωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ στο Συμβούλιο EPSCO του Μαρτίου 2026 προγραμματίζεται η έγκριση συμπερασμάτων για την επένδυση στα παιδιά και την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη σημασία ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί και στην προώθηση ποιοτικών και προσβάσιμων υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, καθώς και στη διοργάνωση, τον Μάιο του 2026, διάσκεψης υψηλού επιπέδου με αντικείμενο την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Μουσιούττας υπογράμμισε ότι οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας αντανακλούν τις κοινές ευρωπαϊκές επιδιώξεις για ανθεκτικότητα, ανταγωνιστικότητα και κοινωνική συνοχή, επισημαίνοντας την ανάγκη ενότητας και συντονισμένης δράσης σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ