Σε στάδιο 3 μελετών τα έργα στον Ακάμα – Σύντομα παρκοφύλακες

Το οδικό δίκτυο, η παρκοφυλακή, οι κανόνες λειτουργίας και το Γραφείο Ακάμα συγκαταλέγονται στους σημαντικούς πυλώνες για τη λειτουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. Και για τα τέσσερα οι εξελίξεις τρέχουν, μέσα από καταρτίσεις σχεδίων και όρων, εκπονήσεις μελετών και διαδικασίες εγκρίσεων, ώστε να αρχίσει να λάμβάνει σάρκα και οστά ένα για χρόνια πολυβασανισμένο και πολυσυζητημένο έργο γύρω από την προστασία και ανάδειξη ενός μωσαϊκού σπάνιας βιοποικιλότητας.

Οδικά έργα

Σε σχέση με τα έργα του οδικού δικτύου, τα οποία στην Φάση Α΄έχουν παγώσει τον Δεκέμβριο του 2023, μετά την Έκθεση Συμμόρφωσης που εκδόθηκε από την Περιβαλλοντική Αρχή τον Αύγουστο του 2025, αρμόδια πηγή από το Υπουργείο Γεωργιας ανέφερε στον «Π» ότι το Τμήμα Δασών προχώρησε σε ετοιμασία διαγωνισμών για τρεις μελέτες που απαιτήθηκαν, ώστε ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις εν λόγω απαιτήσεις. Ειικότερα, οι τρεις μελέτες και τα ζητούμενά τους είναι οι εξής:

Μελέτη από εμπειρογνώμονες στο Δασικό Οδικό Δίκτυο για αξιολόγηση και καθορισμό της τελικής επιφάνειας που θα τοποθετηθεί στο οδικό δίκτυο του ΕΔΠ Ακάμα. Ο εν λόγω διαγωνισμός κατακυρώθηκε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και θα ολοκληρωθεί στις 15 Μαρτίου του 2026. Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδιασμού με βάση τα σημερινά δεδομένα και σύμφωνα με τις μικροτροποποιήσεις όπως καθορίζονται στην Έκθεση Συμμόρφωσης. Το Τμήμα Δασών έχει ετοιμάσει σχετικούς όρους και βρίσκεται στο τελικό στάδιο για προκήρυξη του διαγωνισμού. Η δημοσίευση του αναμένεται να πραγματοποιηθεί αρχές Φεβρουαρίου 2026. Με την ολοκλήρωση της τροποποίησης της σχετικής μελέτης, το Τμήμα Δασών θα προχωρήσει με την υλοποίηση της Α΄ φάσης βελτίωσης του οδικού δικτύου του ΕΔΠ Ακάμα. Μελέτη για την υδραυλική λειτουργίας των γεφυριών στην περιοχή Άβακα και Τοξεύτρας. Το Τμήμα Δασών επεξεργάζεται όρους που απέστειλε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σε σχέση με την πιο πάνω μελέτη. Με την ολοκλήρωσή τους θα αποστείλει τους σχετικούς όρους στο ΤΑΥ για έγκριση και ακολούθως θα προκηρύξει τον διαγωνισμό για την υλοποίηση.

Με ορίζοντα το τέλος του 2027

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο θέμα η αρμόδια υπουργός, Μαρία Παναγιώτου, ενημέρωσε σχετικά την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής τον περασμένο Δεκέμβριο. Τότε τοποθέτησε την ολοκλήρωση των έργων στο τέλος του 2027. Παράλληλα θα προωθηθούν, είπε, η δεύτερη και τρίτη φάση υλοποίησης του οδικού δικτύου, οι οποίες δεν είχαν περιληφθεί στον αρχικό σχεδιασμό.

Διορισμοί παρκοφυλάκων

Έχουν κατατεθεί και εγκριθεί τα σχέδια υπηρεσίας των παρκοφυλάκων από τη Μικτή Εργατική Επιτροπή και πλέον αναμένεται η λήψη έγκρισης των σχεδίων από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ώστε να μπορέσει το Τμήμα Δασών να προκηρύξει στην ιστοσελίδα του τις θέσεις και να ολοκληρώσει τη διαδικασία πρόσληψης. Από την ημέρα που θα λάβει το Τμήμα Δασών την έγκριση, θα χρειαστεί διάστημα περίπου δυόμιση μηνών μέχρι να ολοκληρώσει τη διαδικασία πρόσληψης, όπως ανέφερε η ίδια πηγή από το Υπουργείο Γεωργίας.

Κανόνες λειτουργίας

Οι Κανόνες Λειτουργίας του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα έχουν καταρτιστεί και τύχει νομικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία. «Ωστόσο, δεδομένου ότι αλλάζει ο σχεδιασμός και γίνεται πιο ήπιος, θα πρέπει να τύχουν τροποποίησης μόλις ολοκληρωθεί ο νέος σχεδιασμός που υλοποιείται», σημείωσε η ίδια πηγή.

Γραφείο Ακάμα

Στο μεταξύ, λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2025 το Γραφείο Ακάμα, το οποίο έχει ως αποστολή την ενίσχυση, ενημέρωση, υποστήριξη και ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων του πληθυσμού του Ακάμα με δράσεις, προγράμματα και έργα. Εμπίπτει στο πλαίσιο μέτρων και δράσεων ενίσχυσης της αναπτυξιακής δραστηριότητας των κοινοτήτων της περιοχής.

Στη συνεδρίαση στη Βουλή τον περασμένο Δεκέμβριο και συγκεκριμένα μετά από την απαίτηση βουλευτών για ένταξη του ντόπιου πληθυσμού στις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στο Εθνικό Δασικό Πάρκο, η κα Παναγιώτου ανάφερε ότι τόσο το Υπουργείο όσο και το Γραφείο Ακάμα βλέπουν ζεστά αυτό το θέμα, αναφέροντας ως παράδειγμα τους οδηγούς των μικρών λεωφορείων και τους παρκοφύλακες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και βουλευτής των Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, είπε ότι θα ντρεπόταν ως Λευκωσιάτης να έκανε ξενάγηση επισκεπτών στον Ακάμα και να μην ήταν σε μία τέτοια θέση ένας ντόπιος.

«Μόλις ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις των αλλαγών που προωθούνται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλαγές που αφορούν, εκτός από τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου, και την ανάπτυξη των κοινοτήτων γύρω από το Πάρκο, θα μπορέσουν να γίνουν οι δέουσες ανακοινώσεις», σημείωσε η υπουργός.