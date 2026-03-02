Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Φλέγεται τάνκερ ελληνικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ – Ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση οι Φρουροί της Επανάστασης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφεία αρχείου

«Το τάνκερ ATHE NOVA, ένα από τα αμερικανικά συμμαχικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, εξακολουθεί να καίγεται μετά από επίθεση με δύο drones», ανέφεραν οι IRGC σε ανακοίνωσή τους

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε ένα τάνκερ που όπως υποστηρίζει φέρεται να έχει σχέσεις με αμερικανικά συμφέροντα στα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο μιας σειράς επιθέσεων ως αντίποινα για την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι το τάνκερ φλέγεται αφού χτυπήθηκε από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στην ανακοίνωση των Φρουρών, που μεταδόθηκε από ιρανικά πρακτορείο, αναφέρεται ότι πρόκειται για το πλοίο «Athen Nova», ωστόσο το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι προφανώς πρόκειται για το τάνκερ μεταφοράς ασφάλτου «Athe Nova», με σημαία Ονδούρας και ελληνικών συμφερόντων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δεν δηλώνουν ρητά ότι το πλοίο χτυπήθηκε από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αν και στο συμβάν αυτό γίνεται αναφορά, σε μια γραμμή, στην έκθεση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στην περιοχή.

«Το τάνκερ ATHE NOVA, ένα από τα αμερικανικά συμμαχικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, εξακολουθεί να καίγεται μετά από επίθεση με δύο drones», ανέφεραν οι IRGC σε ανακοίνωσή τους

Δύο ναυτιλιακές πηγές επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι το τάνκερ σταμάτησε στα Στενά του Ορμούζ αφότου χτυπήθηκε από δύο drones.

Πηγή: ertnews.gr

Tags

ΙΡΑΝΦΩΤΙΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΛΛΑΔΑΠΥΡΑΥΛΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑΕΠΙΘΕΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα