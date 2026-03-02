Φλέγεται τάνκερ ελληνικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ – Ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση οι Φρουροί της Επανάστασης

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε ένα τάνκερ που όπως υποστηρίζει φέρεται να έχει σχέσεις με αμερικανικά συμφέροντα στα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο μιας σειράς επιθέσεων ως αντίποινα για την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι το τάνκερ φλέγεται αφού χτυπήθηκε από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στην ανακοίνωση των Φρουρών, που μεταδόθηκε από ιρανικά πρακτορείο, αναφέρεται ότι πρόκειται για το πλοίο «Athen Nova», ωστόσο το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι προφανώς πρόκειται για το τάνκερ μεταφοράς ασφάλτου «Athe Nova», με σημαία Ονδούρας και ελληνικών συμφερόντων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δεν δηλώνουν ρητά ότι το πλοίο χτυπήθηκε από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αν και στο συμβάν αυτό γίνεται αναφορά, σε μια γραμμή, στην έκθεση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στην περιοχή.

«Το τάνκερ ATHE NOVA, ένα από τα αμερικανικά συμμαχικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, εξακολουθεί να καίγεται μετά από επίθεση με δύο drones», ανέφεραν οι IRGC σε ανακοίνωσή τους

Δύο ναυτιλιακές πηγές επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι το τάνκερ σταμάτησε στα Στενά του Ορμούζ αφότου χτυπήθηκε από δύο drones.

Πηγή: ertnews.gr