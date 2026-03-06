Σουρεαλιστικές εικόνες στον Λευκό Οίκο - Πάστορες έδωσαν στον Τραμπ την ευχή τους για τον πόλεμο (βίντεο)

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάθεται με κλειστά τα μάτια στο γραφείο του, ενώ πάστορες ζητούν από τον Θεό να προστατεύει εκείνον και τα αμερικανικά στρατεύματα.

Περίπου 20 πάστορες της ευαγγελικής εκκλησίας στέκονται όρθιοι ακουμπώντας ο ένας τον άλλο στον ώμο, σχηματίζοντας μια αλυσίδα, ανάλογη με αυτή που σχηματίζουν οι Έλληνες υπουργοί όταν ορκίζονται στο Ευαγγέλιο.

Οι πιο κοντινοί στον Ντόναλντ Τραμπ τον ακουμπούν στον ώμο, ενώ εκείνος έχει τα μάτια του κλειστά, περνώντας το μήνυμα ότι η στιγμή είναι ιερή και πως για λίγο αφήνει το έντονο ταπεραμέντο του στην άκρη, για να δεχτεί την ευλογία των ανθρώπων του κλήρου.

Ένας από τους πάστορες, μάλλον ο αρχαιότερος εξ' αυτών, λέει την προσευχή: «Προσεύχομαι για τη χάρη σας και την προστασία σας πάνω του. Προσεύχομαι για τη χάρη σας και την προστασία σας πάνω στα στρατεύματά μας και σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες μας που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις μας. Και Πατέρα, απλώς προσευχόμαστε να συνεχίσετε να δίνετε στον πρόεδρό μας τη δύναμη που χρειάζεται για να ηγηθεί του έθνους μας καθώς επιστρέφουμε σε ένα έθνος υπό τον Θεό».

Αυτά συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης στο Οβάλ Γραφείο και το σχετικό βίντεο ανέβασε στο X ένας εκ των συνεργατών του Τραμπ, ο Νταν Σκαβίνο.

Happening Now in the Oval Office at the @WhiteHouse.



God Bless the USA!



🙏❤️🇺🇸🦅 pic.twitter.com/Ebi7DnAnhK — Dan Scavino (@Scavino47) March 5, 2026

Πηγή: iefimerida.gr