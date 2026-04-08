Εργαζόμενοι, κράτος δικαίου, δανειολήπτες και ακρίβεια στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής δράσης του ΑΚΕΛ

Η υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, η προστασία των εργαζομένων-δανειοληπτών, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η προσπάθεια για πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής, βρέθηκαν στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής δράσης του ΑΚΕΛ, την πενταετία 2021-2026. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος πραγματοποίησε δημοσιογραφική διάσκεψη τη Μεγάλη Τετάρτη στη Βουλή, με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, Γιώργο Λουκαΐδη, να παρουσιάζει αναλυτικά τον πενταετή απολογισμό της.

Σε σχέση με το σημαντικό θέμα των εκποιήσεων, υπογράμμισε πως η υπερψήφιση της πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ «αποτελεί μια σημαντική νίκη για την κοινωνία και επιβεβαιώνει ότι η επιμονή, η συνέπεια και οι αγώνες αποδίδουν καρπούς».

«Με την πρόταση μας αποκαθίσταται ένα θεμελιώδες δικαίωμα των δανειοληπτών, η δυνατότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη και αναστολής της εκποίησης σε περιπτώσεις παράνομων χρεώσεων και καταχρηστικών ρητρών», διευκρίνισε ο κ. Λουκαΐδης.

Παράλληλα, το ΑΚΕΛ κατέθεσε πρόταση νόμου για μείωση του ΦΠΑ στο 5% στο ηλεκτρικό ρεύμα και στις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης κατοικιών.

Επιπλέον, κατέθεσε πρόταση νόμου για την υπαγωγή βασικών αγαθών και ειδών πρώτης ανάγκης σε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ.

Υπενθύμισε πως με πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ που υπερψηφίστηκε από τη Βουλή, ο Υπουργός Ενέργειας μπορεί να εκδίδει διατάγματα για τον καθορισμό ανώτατων τιμών στα πετρελαιοειδή, προστατεύοντας τους καταναλωτές.

«Με τις πιέσεις μας επιτεύχθηκε βελτίωση του φορολογικού πλαισίου με αυξήσεις στις φορολογικές εκπτώσεις για τα τέκνα και τις δαπάνες στέγασης, απαλλαγή των Ταμείων Προνοίας από τη φορολόγηση και αύξηση του αφορολόγητου ποσού», ανέφερε συνεχίζοντας ο κ. Λουκαΐδης.

«Ωστόσο, η φιλοσοφία της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΛΑΜ, άφησε εκτός του 50% της κοινωνίας τους χαμηλόμισθους, τους νέους και τους συνταξιούχους», συμπλήρωσε.

Ο κ. Λουκαΐδης εξήγησε ότι το ΑΚΕΛ πρότεινε ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα, με μείωση των έμμεσων φόρων και μεγαλύτερη επιβάρυνση στους υπερπλούσιους. Περιλαμβάνει επίσης φορολόγηση μεγάλης αξίας ακίνητης περιουσίας (1‰ για ακίνητα άνω των €3 εκατ.) και αναλογικό, κλιμακωτό σύστημα ετήσιου τέλους για μεγάλες εταιρείες, όπως είπε.

Ο Γιώργος Λουκαΐδης ανέφερε ότι το 2024, το ΑΚΕΛ πρότεινε προσωρινή φορολογία στα απροσδόκητα κέρδη των τραπεζών για τα έτη 2024-2025, με τα έσοδα να κατευθύνονται άμεσα στη στήριξη των δανειοληπτών και στην ανακούφιση από τις επιπτώσεις του πληθωρισμού και των αυξήσεων επιτοκίων της ΕΚΤ.

«Παρά τη σαφή κοινωνική σημασία της πρότασης, η πλειοψηφία της Βουλής -μόλις με μία ψήφο διαφορά- αποφάσισε να την καταψηφίσει, παίρνοντας το μέρος της τραπεζικής ασυδοσίας αντί της κοινωνίας», σημείωσε.

«Αυτό επαναβεβαίωσε ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο», υπογράμμισε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ.

Ο κ. Λουκαΐδης είπε πως αναμένει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης και τη στήριξη των κομμάτων για την προώθηση της πρότασης νόμου που κατέθεσε το ΑΚΕΛ, με στόχο τη διασφάλιση και επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, καθώς και την κατοχύρωση ελάχιστων όρων απασχόλησης.

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως το ΑΚΕΛ, μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών, συνέβαλε στη ρύθμιση της τηλεργασίας, κατοχυρώνοντας το δικαίωμα στην αποσύνδεση και ενισχύοντας την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Παράλληλα, προώθησε ρυθμίσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού και την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Επιπλέον, κατέθεσε πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση της ψευδο-αυτοαπασχόλησης, συμβάλλοντας στη θέσπιση υποχρέωσης δήλωσης των όρων εργοδότησης και στην αυστηροποίηση των ποινών.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ έκανε αναφορά και στις «ανεξέλεγκτες και σαρωτικές αγορές ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών, που προκαλούν μεγάλες παρενέργειες και κινδύνους, οξύνοντας την στεγαστική κρίση στον τόπο μας», όπως σημείωσε. Ανέφερε πως ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου κατέθεσε δύο προτάσεις νόμου που θέτουν φρένο στις μαζικές αγορές ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίες αναμένεται να τεθούν ενώπιον της Ολομέλειας στις 16 Απριλίου 2026.

Σε σχέση με την υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν, ο κ. Λουκαΐδης επανέλαβε πως το ΑΚΕΛ συνεχίζει να απαιτεί πλήρη διερεύνηση, άνοιγμα εκ νέου της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, με την υπερψήφιση της πρότασης για την κατάργηση του Ταμείου της Πρώτης Κυρίας, διασφαλίστηκε η μεταφορά των αρμοδιοτήτων και των αποθεματικών του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, χωρίς να θυματοποιηθούν οι δικαιούχοι φοιτητές.

«Το ΑΚΕΛ προώθησε την προστασία των whistleblowers, αποκάλυψε πτυχές του σκανδάλου των «χρυσών διαβατηρίων», υπερασπίστηκε την διαχείριση δημόσιου χρήματος σε περιπτώσεις όπως ο Συνεργατισμός και η υπόθεση Λιμανιού Λεμεσού», ανέφερε ο κ. Λουκαΐδης.

Παράλληλα, όπως είπε ο κ. Λουκαΐδης, θεσπίστηκε νομοθεσία κατά της εκδικητικής και παιδικής πορνογραφίας μέσω τεχνητής νοημοσύνης, με αυστηρές ποινές για την παραγωγή, κατοχή ή διακίνηση τέτοιου υλικού.

Η διαχρονική δράση του ΑΚΕΛ, σημείωσε, αναδεικνύει την πολιτική του ταυτότητα, με έμφαση στην υγεία, την παιδεία, την κοινωνική πολιτική, τα εργασιακά δικαιώματα και στην ανάπτυξη που ωφελεί τους πολλούς.

«Αλλά και η σταθερή δέσμευσή μας για προστασία του περιβάλλοντος, τη στήριξη των προσφύγων μας και του αγροτικού κόσμου, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών», συμπλήρωσε.

«Σε μια περίοδο όπου οι θεσμοί αμφισβητούνται και η πολιτική απαξιώνεται στα μάτια των πολιτών, εμείς επιλέγουμε τον δρόμο της ευθύνης», επισήμανε ο κ. Λουκαΐδης.

«Δώσαμε μάχες για την υπεράσπιση του κράτους δικαίου, για τη διαφάνεια, για την πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής, φαινόμενα που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και υπονομεύουν τη δημοκρατία», υπογράμμισε.

«Σε λιγότερο από δύο μήνες, οι πολίτες καλούνται να κρίνουν και να αποφασίσουν», σημείωσε ο κ. Λουκαΐδης ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

«Η δική μας δέσμευση είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με μαχητικότητα, με υπευθυνότητα, με καθαρότητα θέσεων, με τεκμηρίωση και πάντα με προσήλωση στην υπεράσπιση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας», ανέφερε καταληκτικά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ.

Πηγή: ΚΥΠΕ