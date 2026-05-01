Πάφος: Στρατιωτική χειροβομβίδα έριξαν σε οικία ηλικιωμένων - Τι διερευνά η Αστυνομία

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Πάφο, όταν γύρω στις 10:30 λήφθηκε πληροφορία για ισχυρή έκρηξη σε οικία όπου διαμένει ζεύγος ηλικίας 74 και 75 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, τα οποία προχώρησαν σε προκαταρκτικές εξετάσεις.

Από τις πρώτες διαπιστώσεις προέκυψε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην αυλή της κατοικίας, προκαλώντας υλικές ζημιές, κυρίως στα παράθυρα του σπιτιού. Κατά τις περαιτέρω εξετάσεις που διενεργήθηκαν σήμερα στη σκηνή, οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από αμυντική στρατιωτική χειροβομβίδα.

Από τη σκηνή παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια, τα οποία αναμένεται να αποσταλούν για επιστημονικές αναλύσεις, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει εντατικά τις έρευνες.