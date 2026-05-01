Όχι από τον Τραμπ στο αλεξίσφαιρο γιλέκο για τις δημόσιες εμφανίσεις του - «Δεν ξέρω αν μου αρέσει να φαίνομαι 10 κιλά βαρύτερος»

Αρνητική φαίνεται ότι είναι η στάση του Ντόναλντ Τραμπ στο ενδεχόμενο να φορέσει αλεξίσφαιρο γιλέκο σε μελλοντικές δημόσιες εμφανίσεις του μετά την επίθεση κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο ίδιος, μάλιστα, απέδωσε την άρνησή του στο ότι με το αλεξίσφαιρο γιλέκο θα φαίνεται πιο... παχύς!

«Δεν ξέρω αν μου αρέσει να φαίνομαι 10 κιλά πιο χοντρός» απάντησε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Τις προηγούμενες ημέρες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι βρίσκονται «σε εξέλιξη συζητήσεις» στα ανώτατα επίπεδα για το ενδεχόμενο «ο πρόεδρος Τραμπ να χρειαστεί να αρχίσει να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο σε μελλοντικές δημόσιες εμφανίσεις».

«Με έχουν ρωτήσει. Μάλλον είναι κάτι που πρέπει να εξετάσει κανείς. Από τη μια δεν θες να το κάνεις γιατί είναι σαν να υποχωρείς μπροστά στο κακό. Οπότε δεν ξέρω. Ωστόσο με έχουν ρωτήσει» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών είναι η τρίτη απόπειρά κατά του Ντόναλντ Τραμπ τα τελευταία δύο χρόνια, με σοβαρότερη τον τραυματισμό στο αυτί του από πυρά ενόπλου σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια το 2024.

Ο Τραμπ είναι, επίσης, γνωστός για την ευαισθησία του όσον αφορά την εμφάνισή του με τον ίδιο - βάσει της τελευταίας ιατρικής εξέτασης που υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2025 - να ζυγίζει 101,6 κιλά, περίπου δέκα κιλά λιγότερα σε σχέση με το 2019.





