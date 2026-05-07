Η TUS Airways ενισχύει τον στόλο της και αυξάνει πτήσεις προς νέους προορισμούς

Η TUS Airways ανακοίνωσε την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου της με την προσθήκη ακόμη ενός αεροσκάφους Airbus A320, το οποίο αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, η ενίσχυση του στόλου πραγματοποιείται σε μια περίοδο σύνθετων περιφερειακών εξελίξεων και αποτελεί ένδειξη της στρατηγικής ανθεκτικότητας της αεροπορικής εταιρείας.

Η εταιρεία αναφέρει ότι, μετά την αποκατάσταση σημαντικών αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ και την έναρξη νέων δρομολογίων προς προορισμούς όπως η Βαρκελώνη και η Πράγα, το νέο αεροσκάφος θα επιτρέψει την αύξηση της συχνότητας πτήσεων από τη Λάρνακα και την Πάφο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο εκτελών χρέη διευθύνοντος συμβούλου της TUS Airways, Πάνος Βογιατζής, δήλωσε ότι η επέκταση του στόλου αποτελεί «ξεκάθαρη ένδειξη της εμπιστοσύνης μας στην κυπριακή αγορά αερομεταφορών και στον ρόλο μας ως ηγετικού αερομεταφορέα της χώρας».

Όπως ανέφερε, με την προσθήκη του νέου Airbus A320 η εταιρεία ενισχύει την ευελιξία της ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των επιβατών, στηρίζοντας παράλληλα τον τουρισμό και τα επαγγελματικά ταξίδια στην περιοχή.

ΚΥΠΕ