Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Η TUS Airways ενισχύει τον στόλο της και αυξάνει πτήσεις προς νέους προορισμούς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το νέο αεροσκάφος Airbus A320 αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Η TUS Airways ανακοίνωσε την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου της με την προσθήκη ακόμη ενός αεροσκάφους Airbus A320, το οποίο αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, η ενίσχυση του στόλου πραγματοποιείται σε μια περίοδο σύνθετων περιφερειακών εξελίξεων και αποτελεί ένδειξη της στρατηγικής ανθεκτικότητας της αεροπορικής εταιρείας.

Η εταιρεία αναφέρει ότι, μετά την αποκατάσταση σημαντικών αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ και την έναρξη νέων δρομολογίων προς προορισμούς όπως η Βαρκελώνη και η Πράγα, το νέο αεροσκάφος θα επιτρέψει την αύξηση της συχνότητας πτήσεων από τη Λάρνακα και την Πάφο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο εκτελών χρέη διευθύνοντος συμβούλου της TUS Airways, Πάνος Βογιατζής, δήλωσε ότι η επέκταση του στόλου αποτελεί «ξεκάθαρη ένδειξη της εμπιστοσύνης μας στην κυπριακή αγορά αερομεταφορών και στον ρόλο μας ως ηγετικού αερομεταφορέα της χώρας».

Όπως ανέφερε, με την προσθήκη του νέου Airbus A320 η εταιρεία ενισχύει την ευελιξία της ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των επιβατών, στηρίζοντας παράλληλα τον τουρισμό και τα επαγγελματικά ταξίδια στην περιοχή.

ΚΥΠΕ

Tags

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΦΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΣΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣΤΑΞΙΔΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα