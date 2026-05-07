Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: Στις 15 Μαΐου η απόφαση για τις ποινές δύο κατηγορουμένων

Απορριπτική ήταν η απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στο αίτημα της 4ης κατηγορούμενης για πολλαπλότητα κατηγορητηρίου, στην πολύκροτη υπόθεση που αφορά την αυτοχειρία του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου τον Σεπτέμβριο του 2019.

Η ένσταση είχε εγερθεί από τον συνήγορο υπεράσπισης της 4ης κατηγορούμενης (λειτουργός των ΥΚΕ), Κωνσταντίνο Νικολαΐδη, ο οποίος υποστήριξε ότι οι κατηγορίες 183 μέχρι 191, που αφορούν παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος κατά παράβαση του άρθρου 134 του Ποινικού Κώδικα, παρουσιάζουν «καταχρηστική επανάληψη του ίδιου αδικήματος».

Όπως ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου, αρκετές από τις επίδικες κατηγορίες έχουν πανομοιότυπες λεπτομέρειες, διαφοροποιούμενες μόνο ως προς τον χρόνο τέλεσης του κατ’ ισχυρισμό αδικήματος.

Υποστήριξε ακόμη ότι η πολλαπλότητα των κατηγοριών προκαλεί «σύγχυση και ουσιώδη παραπλάνηση» στην κατηγορούμενη, στερώντας της το δικαίωμα αποτελεσματικής και δίκαιης υπεράσπισης.

Παράλληλα, ο κ. Νικολαΐδης επικαλέστηκε την αρχή «ου δις δικάζειν», υποστηρίζοντας ότι η κατηγορούμενη κινδυνεύει να τιμωρηθεί πολλαπλώς για το ίδιο αδίκημα, ενώ χαρακτήρισε το κατηγορητήριο «ελαττωματικό στη ρίζα και στην ολότητά του».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Ελένη Κωνσταντίνου, αντέτεινε ότι το ζήτημα είναι καθαρά τυπικό και μπορεί να διαπιστωθεί από απλή ανάγνωση των κατηγοριών.

Όπως ανέφερε, κάθε κατηγορία αφορά ξεχωριστή πράξη ή παράλειψη και δεν αποδίδονται στην κατηγορούμενη περισσότερα από ένα αδικήματα στην ίδια κατηγορία.

Η ίδια υποστήριξε ότι κάθε επίδικη κατηγορία αφορά διαφορετική παράλειψη λήψης μέτρων από την κατηγορούμενη, στοιχείο που –σύμφωνα με την Κατηγορούσα Αρχή– στοιχειοθετεί διακριτές παραμελήσεις καθήκοντος.

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Ο Επαρχιακός Δικαστής Παύλος Αγαπητός απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης, κρίνοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα πολλαπλότητας ή καταχρηστικής συμπερίληψης κατηγοριών.

Στην απόφασή του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η συμπερίληψη πέραν της μίας κατηγορίας για το ίδιο αδίκημα δεν επιφέρει ακυρότητα όταν αφορά διαφορετικές περιπτώσεις διάπραξης ή διαφορετικούς χρόνους τέλεσης.

Όπως σημείωσε, όταν ένα κατηγορητήριο αποδίδει σε κατηγορούμενο διαδοχικές ή πολλαπλές παραβιάσεις του νόμου που διαφοροποιούνται μεταξύ τους, τότε δεν προκύπτει θέμα πολλαπλότητας.

«Ο χρόνος που διαπράττεται το αδίκημα δεν είναι τυπικός αλλά ουσιαστικός», ανέφερε ο Δικαστής, προσθέτοντας ότι οι διαφοροποιήσεις στις συγκεκριμένες κατηγορίες είναι επαρκείς, ώστε να καταδεικνύεται πως δεν πρόκειται για επανάληψη του ίδιου αδικήματος, αλλά για καταλογισμό περισσότερων της μίας αξιόποινων πράξεων.

Συνεχίστηκε η αντεξέταση του ποινικού ανακριτή

Μετά την έκδοση της ενδιάμεσης απόφασης, η διαδικασία συνεχίστηκε με την αντεξέταση του ποινικού ανακριτή Ανδρέα Ανδρέου, ο οποίος είχε διοριστεί μαζί με τον Μόδεστο Πογιατζή στις 10 Ιανουαρίου 2020 από τον τότε Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη για τη διενέργεια ποινικής έρευνας αναφορικά με την αυτοχειρία του 14χρονου.

Η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου ορίστηκε να συνεχιστεί στις 15 Μαΐου του 2026, στις 11:00.

Στις 15 Μαΐου και η απόφαση για τις ποινές δύο κατηγορουμένων

Εξάλλου, την ίδια ημέρα (15 Μαΐου) αναμένεται και η ανακοίνωση της ποινής για δύο από τους 11 κατηγορούμενους στην υπόθεση, οι οποίοι άλλαξαν την απάντησή τους από μη παραδοχή σε παραδοχή.

Πρόκειται για τον 7ο κατηγορούμενο, 46χρονο πρώην λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ο οποίος παραδέχθηκε μία κατηγορία, καθώς και για την 5η κατηγορούμενη, λειτουργό των ΥΚΕ, η οποία παραδέχθηκε τρεις κατηγορίες.

Η απόφαση επί της ποινής θα ανακοινωθεί στις 09:30 από την Επαρχιακή Δικαστή Μαρία Στυλιανού.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τον θάνατο του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου, τον Σεπτέμβριο του 2019, και εξετάζει κατά πόσο προκύπτουν ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το κατά πόσον υπήρξαν περιστατικά κακοποίησης ή παραμέλησης εντός της οικογένειας, κατά πόσον η μητέρα γνώριζε περιστατικά και δεν τα κατήγγειλε, καθώς και αν οι αρμόδιοι λειτουργοί των ΥΚΕ ενήργησαν επαρκώς ή αν παρέλειψαν να αξιολογήσουν και να ανταποκριθούν σε καταγγελίες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τον θάνατο του ανήλικου.

ΚΥΠΕ