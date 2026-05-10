Η Λευκωσία που νοιάζεται: Χιλιάδες δημότες, κυρίως παιδιά και ηλικιωμένοι, στηρίζονται από δομές και προγράμματα του δήμου

Ανάμεσα στα ψηλά κτήρια που ανεγείρονται και τους φωτεινούς δρόμους της πρωτεύουσας που δίνουν την αίσθηση μιας πόλης σε ανάπτυξη, υπάρχει και μια άλλη Λευκωσία λιγότερο ορατή αλλά βαθιά παρούσα. Πίσω από τις βιτρίνες και τον ρυθμό της καθημερινότητας, χιλιάδες συμπολίτες μας συνεχίζουν να δίνουν έναν αθόρυβο αγώνα για τα βασικά, μια πραγματικότητα που δεν συμβαδίζει με την εικόνα της προόδου. Οικογένειες που μετρούν κάθε επίσκεψη στο σουπερμάρκετ και κάθε έξοδο, ηλικιωμένοι που εξαρτώνται από δομές φροντίδας και παιδιά που μεγαλώνουν σε συνθήκες που απαιτούν στήριξη όχι ως επιλογή αλλά ως ανάγκη. Αυτή η πραγματικότητα αποτυπώνεται στα στοιχεία που παρουσίασε ο Δήμος Λευκωσίας στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο, παρουσία της υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέας Παπαέλληνα. Ο δήμαρχος, Χαράλαμπος Προύντζος, υπογράμμισε ότι ο δήμος ανταποκρίνεται σε αυξανόμενες ανάγκες μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων, με έμφαση όχι μόνο στην άμεση στήριξη αλλά και στην πρόληψη και την ενδυνάμωση.

Στο επίκεντρο

Τα δεδομένα σκιαγραφούν μια εικόνα που δεν επιδέχεται ωραιοποίησης. Κατά το 2025, 3.578 πολίτες εξυπηρετήθηκαν από τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου, ενώ 822 παιδιά και νήπια φιλοξενήθηκαν σε δομές φροντίδας. Πρόκειται για έναν αριθμό που αποτυπώνει το εύρος των αναγκών στις νεότερες ηλικίες. Την ίδια ώρα, 270 ηλικιωμένοι λαμβάνουν υπηρεσίες ημερήσιας και κατ' οίκον φροντίδας, ενώ 2.147 συμμετοχές καταγράφηκαν σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και προγράμματα του Ανοικτού Σχολείου. Παράλληλα, 674 πακέτα στήριξης διανεμήθηκαν σε ευάλωτα νοικοκυριά, ενισχύοντας οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος ζωής.

Διευρυμένος ρόλος

Ο Δήμος Λευκωσίας λειτουργεί εννέα κοινωνικές δομές/προγράμματα μεταξύ των οποίων το πολυδύναμο δημοτικό κέντρο, το κέντρο ηλικιωμένων και κατ' οίκον φροντίδας, το πολυπολιτισμικό κέντρο φροντίδας παιδιών και τα προγράμματα προστασίας παιδιών «Μετά το Κουδούνι», «Ουράνιο Τόξο». Αξιοποιεί επίσης 14 σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και απασχολεί 61 εργαζόμενους στα δημοτικά ιδρύματα. Μέσα από το δίκτυο Αλληλεγγύης συνεργάζεται με 83 οργανώσεις, δημιουργώντας ένα πλέγμα υπηρεσιών που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών αναγκών. Τα στοιχεία ενισχύουν την εικόνα μιας τοπικής Αρχής που δεν περιορίζεται στις παραδοσιακές της αρμοδιότητες, αλλά καλείται να διαδραματίσει ρόλο που σε άλλες περιπτώσεις ανήκει στο κεντρικό κράτος.

Ο προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός για το 2026 ανέρχεται στα €2,95 εκατ. με €522 χιλ. να κατευθύνονται σε επιχορηγήσεις προς φιλανθρωπικά ιδρύματα και πέραν των €58 χιλ. σε χορηγίες προς οργανώσεις. Παράλληλα, 4.891 δημότες σε Λευκωσία, Έγκωμη και Άγιο Δομέτιο και ακόμη 590 στην Αγλαντζιά επωφελούνται από τιμολογιακές εκπτώσεις συνολικού ύψους που ξεπερνούν τις €313 χιλ., σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η οικονομική πίεση στα νοικοκυριά.

Σχεδιασμοί

Στον προγραμματισμό του δήμου περιλαμβάνεται η αναβάθμιση και επέκταση της Στέγης Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς και του Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Αγλαντζιάς, καθώς και η ενίσχυση του Πολυδύναμου Κέντρου Αγίου Δομετίου και Έγκωμης. Παράλληλα, προωθείται νέα πολιτική χρηματοδότησης για στρατηγικές κοινωνικές επενδύσεις μεγαλύτερης κλίμακας, καθώς και αναθεώρηση του πλαισίου χορηγιών ώστε να συνδέεται πιο άμεσα με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων. Έμφαση δίνεται και στον καλύτερο συντονισμό με το Υπουργείο Παιδείας και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας για προγράμματα που αφορούν παιδιά και οικογένειες.

Ανάγκη πιο ουσιαστικής στήριξης από το κεντρικό κράτος

Μιλώντας στον «Π», ο δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος, τόνισε ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί κεντρικό άξονα της λειτουργίας του δήμου και όχι συμπληρωματική δραστηριότητα. «Η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά δεν μας αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Υπάρχουν συμπολίτες μας που εξακολουθούν να χρειάζονται στήριξη σε βασικά ζητήματα διαβίωσης και ο δήμος οφείλει να είναι παρών», ανέφερε. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων δομών αλλά και η δημιουργία νέων εργαλείων κοινωνικής πολιτικής. «Δεν αρκεί να ανταποκρινόμαστε εκ των υστέρων. Χρειάζεται να επενδύσουμε στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση και στην ενδυνάμωση των πολιτών, ώστε να μειώνεται σταδιακά η ανάγκη για στήριξη».

Ο ίδιος υπογράμμισε και την ανάγκη για πιο ουσιαστική στήριξη από το κράτος προς τους δήμους. «Η Τοπική αυτοδιοίκηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά κοινωνικά προγράμματα. Αυτό που απαιτείται είναι ένα πιο σταθερό και δίκαιο πλαίσιο χρηματοδότησης που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες». Κλείνοντας, ο κ. Προύντζος ανέφερε ότι η κοινωνική συνοχή αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης. «Μια πόλη δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά αν αφήνει πίσω της τους πιο ευάλωτους. Η επένδυση στην κοινωνική πολιτική είναι επένδυση στο ίδιο το μέλλον της Λευκωσίας».