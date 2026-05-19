Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

«Αποτύχαμε να προσφέρουμε στους νέους τις συνθήκες που τους αξίζουν», λέει ο Έρχιουρμαν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εξέφρασε την πίστη του σε μια νέα γενιά που αναδύεται, η οποία, όπως είπε, είναι ταυτόχρονα «Κύπριοι και πολίτες του κόσμου»

Οι ηγεσίες της τουρκοκυπριακής κοινότητας απέτυχαν να διασφαλίσουν τις κατάλληλες συνθήκες για τη νεολαία, ανέφερε ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την «Ημέρα Μνήμης του Ατατούρκ».

Όπως έγραψε ο κ. Έρχιουρμαν «το κεφάλι μας υποκλίνεται μπροστά στη νεολαία αυτής της χώρας» αναφερόμενος στο ψευδοκράτος. Σύμφωνα με τον Τ/κ ηγέτη, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ισχυριστεί κανείς ότι προετοιμάστηκαν οι συνθήκες που αξίζουν στους νέους.

Αναφέρθηκε σε δυσκολίες και προβλήματα με τα οποία είναι αντιμέτωποι οι νέοι, ενώ εξέφρασε την πίστη του σε μια νέα γενιά που αναδύεται, η οποία, όπως είπε, είναι ταυτόχρονα «Κύπριοι και πολίτες του κόσμου». Όπως είπε, οι νέοι αγαπούν τον τόπο τους, αλλά το όραμά τους δεν περιορίζεται από τη σημερινή κατάσταση.

Καταλήγοντας, ο Τουφάν Έρχιουρμαν ανέφερε ότι η τρέχουσα γενιά δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη, ωστόσο αν καταφέρει να ανοίξει τον δρόμο στους νέους και να μην αποτελεί εμπόδιο, τότε εκείνοι θα καταφέρουν να επανακαθορίσουν τα πρότυπα και να επιφέρουν βελτίωση σε όλους τους τομείς.

ΚΥΠΕ

Tags

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα