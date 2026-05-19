«Αποτύχαμε να προσφέρουμε στους νέους τις συνθήκες που τους αξίζουν», λέει ο Έρχιουρμαν

Οι ηγεσίες της τουρκοκυπριακής κοινότητας απέτυχαν να διασφαλίσουν τις κατάλληλες συνθήκες για τη νεολαία, ανέφερε ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την «Ημέρα Μνήμης του Ατατούρκ».

Όπως έγραψε ο κ. Έρχιουρμαν «το κεφάλι μας υποκλίνεται μπροστά στη νεολαία αυτής της χώρας» αναφερόμενος στο ψευδοκράτος. Σύμφωνα με τον Τ/κ ηγέτη, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ισχυριστεί κανείς ότι προετοιμάστηκαν οι συνθήκες που αξίζουν στους νέους.

Αναφέρθηκε σε δυσκολίες και προβλήματα με τα οποία είναι αντιμέτωποι οι νέοι, ενώ εξέφρασε την πίστη του σε μια νέα γενιά που αναδύεται, η οποία, όπως είπε, είναι ταυτόχρονα «Κύπριοι και πολίτες του κόσμου». Όπως είπε, οι νέοι αγαπούν τον τόπο τους, αλλά το όραμά τους δεν περιορίζεται από τη σημερινή κατάσταση.

Καταλήγοντας, ο Τουφάν Έρχιουρμαν ανέφερε ότι η τρέχουσα γενιά δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη, ωστόσο αν καταφέρει να ανοίξει τον δρόμο στους νέους και να μην αποτελεί εμπόδιο, τότε εκείνοι θα καταφέρουν να επανακαθορίσουν τα πρότυπα και να επιφέρουν βελτίωση σε όλους τους τομείς.

