Στο Λιμανάκι της Κάτω Πάφου το "Vinco Volo" δεύτερο πλοιάριο του Global Sumud Flotilla

Στο Λιμανάκι της Κάτω Πάφου έχει μεταφερθεί το δευτέρο πλοιάριο του Global Sumud Flotilla από χτες αργά το απόγευμα. Το πλοιάριο συνοδεύτηκε από σκάφος της Λιμενικής Αστυνομίας ενώ όπως διαπιστώθηκε εντοπίστηκε ακυβέρνητο.

Το σκάφος υπό την ονομασία “Vinco Volo” είναι αγκυροβολημένο πίσω από το πρώτο πλοιάριο «Vivy Sabre». Σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν στο Λιμανάκι της Κάτω Πάφου άλλα τρία πλοιάρια που εντοπίστηκαν ακυβέρνητα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου.

Στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου παραμένει το πλοιάριο «Vivy Sabre», το οποίο συμμετείχε στον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla, αγκυροβολημένο , ενώ τα μέλη του πληρώματος αναμένουν οδηγίες για τον απόπλου του. Το «Vivy Sabre», που συμμετείχε στον στολίσκο Global Sumud Flotilla με σκοπό τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, κατέπλευσε στο λιμανάκι της Πάφου λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Το πλήρωμα είχε αποπλεύσει από λιμάνι της Σικελίας, ενώ προηγουμένως είχε μεταβεί στη Μαρμαρίδα, στα μικρασιατικά παράλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες τρία από τα μέλη του πληρώματος του σκάφους, που μετείχαν στην αποστολή μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, έφυγαν. Συγκεκριμένα δυο εκ των τριών Ιταλών που επέβαιναν στο σκάφος επέστρεψαν το βράδυ της Τρίτης στην πατρίδα τους αεροπορικώς, ενώ ο τρίτος μετέβη στη Λεμεσό.

Στο σκάφος παραμένουν αυτή την στιγμή οι άλλοι τέσσεροι επιβαίνοντες ένας Ισπανός, ένας Μαροκινός και ένας Μεξικανός, καθώς και μια ελληνίδα αναμένοντας οδηγίες σχετικά με την αναχώρηση του πλοιαρίου. Το πρώτο σκάφος αναμένεται να αναχωρήσει σήμερα με τους τέσσερις ακτιβιστές.

Στο μεταξύ αρκετές αντιπροσωπείες κομμάτων επισκέφτηκαν το πλοιάριο «Vivy Sabre» και σήμερα , παραδίδοντας στους επιβαίνοντες του πλοιαρίου τρόφιμα και νερό, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς την ανθρωπιστική αποστολή και τον παλαιστινιακό λαό.



