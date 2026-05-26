Λύση ζητά ο Δήμος Πάφου: Χωρίς ψυγείο το νεκροτομείο του νοσοκομείου – Μεταφέρουν τις σορούς στη Λεμεσό

Την άμεση επίλυση του σοβαρού προβλήματος που παρατηρείται στο νεκροτομείο του Νοσοκομείου Πάφου ζητά εκ νέου ο Δημαρχεύων του Δήμου Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο το γεγονός ότι, εν έτη 2026, η συγκεκριμένη υποδομή παραμένει χωρίς λειτουργικό ψυγείο φύλαξης νεκρών.

Όπως επισημαίνει ο κ. Ονησιφόρου, η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα οι σοροί αποβιωσάντων συμπολιτών να μεταφέρονται αναγκαστικά στη Λεμεσό για φύλαξη, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τις οικογένειες οι οποίες βιώνουν ήδη δύσκολες στιγμές, προκαλώντας επιπλέον ταλαιπωρία και ψυχολογική φόρτιση.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι στην Πάφο λειτουργούν μόλις τρία αδειοδοτημένα γραφεία κηδειών με περιορισμένες δυνατότητες ψύξης, τα οποία, παρά τις προσπάθειές τους να συνδράμουν, δεν μπορούν να συνεχίσουν επ’ αόριστον να καλύπτουν μια ευθύνη που ανήκει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Ο Δημαρχεύων Πάφου σημειώνει ακόμη ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η βλάβη ενδέχεται να μπορεί να αποκατασταθεί ακόμη και με την αντικατάσταση ενός κομπρεσόρου, ωστόσο η καθυστέρηση παραμένει, αφήνοντας την επαρχία χωρίς μια βασική υποδομή που αφορά την αξιοπρεπή διαχείριση των νεκρών.

Ο κ. Ονησιφόρου υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός προς τον άνθρωπο δεν σταματά με τον θάνατό του και ότι η αξιοπρεπής διαχείριση των νεκρών αποτελεί δείκτη πολιτισμού, ανθρωπιάς και σοβαρότητας ενός κράτους.

Καταλήγοντας, ζητά την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, τονίζοντας ότι οι οικογένειες της Πάφου δεν μπορούν να συνεχίσουν να βιώνουν αυτή την κατάσταση.