Μπασάρ αλ Άσαντ: Καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο ο πρώην πρόεδρος της Συρίας

Σε θάνατο ερήμην καταδικάστηκαν την Τρίτη ο πρώην πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ και ο αδελφός του Μάχερ, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου που συνδέονται με την καταστολή της εξέγερσης του 2011 και τον πολυετή πόλεμο που ακολούθησε.

Την απόφαση εξέδωσε δικαστήριο της Δαμασκού, σύμφωνα με το Associated Press, ενώ τη δικαστική διαδικασία κάλυψε και η επίσημη συριακή ειδησεογραφική υπηρεσία SANA. Στην ίδια υπόθεση καταδικάστηκε σε θάνατο και ο εξάδελφος του πρώην Σύρου προέδρου, Ατέφ Νατζίμπ, πρώην επικεφαλής της Πολιτικής Ασφάλειας στην Ντεράα.

Σε αντίθεση με τον Μπασάρ και τον Μάχερ αλ Άσαντ, οι οποίοι δικάστηκαν ερήμην και βρίσκονται εκτός Συρίας, ο Νατζίμπ ήταν παρών στη δικαστική αίθουσα. Σύμφωνα με το AP, βρισκόταν μέσα στο κλουβί των κατηγορουμένων, φορώντας στολή κρατουμένου, όταν ο δικαστής ανακοίνωσε την ποινή.

Ο άνθρωπος που συνδέθηκε με την εξέγερση στην Ντεράα

Ο Ατέφ Νατζίμπ, πρώην ταξίαρχος του συριακού στρατού και επικεφαλής του κλάδου Πολιτικής Ασφάλειας στην Ντεράα το 2011, θεωρείται μία από τις κεντρικές προσωπικότητες των γεγονότων που πυροδότησαν τη συριακή εξέγερση.

Η SANA αναφέρει ότι οι κατηγορίες εναντίον του περιλάμβαναν φόνους, βασανιστήρια και αυθαίρετες κρατήσεις, συμμετοχή στην καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων με πραγματικά πυρά, καθώς και ευθύνη για γεγονότα που συνδέονται με το τέμενος αλ Ομάρι. Στη δικογραφία περιλαμβάνονταν επίσης κατηγορίες για συστηματικές δολοφονίες και βασανισμούς κρατουμένων που οδήγησαν στον θάνατό τους.

Ιδιαίτερη θέση στην υπόθεση κατέχει η σύλληψη παιδιών στην Ντεράα τον Μάρτιο του 2011, γεγονός που αποτέλεσε έναν από τους βασικούς καταλύτες των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Η βίαιη καταστολή που ακολούθησε εξελίχθηκε σταδιακά στη σύγκρουση που συγκλόνισε τη Συρία για περισσότερο από μία δεκαετία.

Η εισαγγελία είχε ζητήσει την εσχάτη των ποινών

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, στις 4 Αυγούστου, η εισαγγελία είχε ζητήσει από το δικαστήριο να κηρύξει ενόχους τον Ατέφ Νατζίμπ, τον Μπασάρ αλ Άσαντ, τον Μάχερ αλ Άσαντ και άλλους κατηγορουμένους για φόνους, βασανιστήρια, αυθαίρετες κρατήσεις και διασπάθιση δημόσιου χρήματος, ζητώντας την επιβολή της ανώτατης προβλεπόμενης ποινής.

Η πλευρά της πολιτικής αγωγής είχε ζητήσει παράλληλα την καταδίκη τους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, επικαλούμενη μεταξύ άλλων συστηματικά βασανιστήρια, στέρηση της ελευθερίας, ανθρωποκτονίες και βασανισμούς που οδήγησαν στον θάνατο κρατουμένων.

Η πρώτη συνεδρίαση της συγκεκριμένης δίκης είχε πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου 2026, με τον Νατζίμπ να βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου και τον Μπασάρ και τον Μάχερ αλ Άσαντ να περιλαμβάνονται στους φυγόδικους κατηγορουμένους.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δικαστικές εξελίξεις στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, καθώς για πρώτη φορά συριακό δικαστήριο επιβάλλει την εσχάτη των ποινών στον άνθρωπο που κυβέρνησε τη χώρα επί 24 χρόνια.

Με πληροφορίες από Associated Press, SANA