Βόμβα τα ξημερώματα σε κρεοπωλείο στην Πάφο - Εκτεταμένες ζημιές από την ισχυρή έκρηξη

Απόπειρα καταστροφής κρεοπωλείου σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για έκρηξη στην Πάφο.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη οφειλόταν στην τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού πλησίον της πρόσοψης κρεοπωλείου.

Το υποστατικό υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε δεύτερο παρακείμενο υποστατικό.

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

