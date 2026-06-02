Λεμεσός: Ναυαγοσώστες έσωσαν 20χρονο που κινδύνευσε να πνιγεί

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην παραλία Malindi, με την κατάσταση της υγείας του 20χρονου να κρίνεται καλή.

Άμεση ήταν η επέμβαση της Ναυαγοσωστικής Μονάδας Λεμεσού σε περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην παραλία Malindi, με αποτέλεσμα να διασωθεί 20χρονος λουόμενος που κινδύνευσε να πνιγεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ναυαγοσωστικής Μονάδας Λεμεσού, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:00 μ.μ. στη θαλάσσια περιοχή του σταθμού ΛΕΜ 4 (Malindi), όταν ο νεαρός βρέθηκε σε κίνδυνο μέσα στη θάλασσα.

Οι ναυαγοσώστες που βρίσκονταν σε υπηρεσία αντέδρασαν άμεσα, ανασύροντας τον 20χρονο από το νερό και παρέχοντάς του τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Ακολούθως του χορηγήθηκε οξυγόνο, με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Στην επιχείρηση συνέδραμε και το πλήρωμα του γειτονικού ναυαγοσωστικού σταθμού ΛΕΜ 3, συμβάλλοντας στον συντονισμό και την ολοκλήρωση της διάσωσης.

Στη συνέχεια, ο νεαρός παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για προληπτικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή και δεν εμπνέει ανησυχία.

Η Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού σημειώνει ότι η έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση των ναυαγοσωστών απέτρεψε τα χειρότερα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της παρουσίας οργανωμένων ναυαγοσωστικών υπηρεσιών στις πολυσύχναστες παραλίες της πόλης κατά τη θερινή περίοδο.

