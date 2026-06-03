Η Τρικούπη ξαναγεννιέται! Η γειτονιά που φιλοδοξεί να γίνει το απόλυτο creative Hub της Κύπρου - Τι αλλάζει στο κέντρο της Λευκωσίας

Τα εγκαίνια της αναπλασμένης οδού Τρικούπη πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 2 Ιουνίου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός από τα σημαντικότερα έργα αστικής αναζωογόνησης στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας. Η αναβαθμισμένη οδός παραδόθηκε επίσημα στο κοινό, φιλοδοξώντας να αποτελέσει τον πυρήνα μιας νέας Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων στην εντός των τειχών πόλη.

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνολικό επιλέξιμο κόστος €5,4 εκατομμυρίων. Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, η Γενική Διευθύντρια της DG REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Θέμις Χριστοφίδου, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, βουλευτές, εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής. Η ανάπλαση της οδού Τρικούπη, ενός από τους βασικούς άξονες που συνδέουν τη σύγχρονη Λευκωσία με την εντός των τειχών πόλη, περιλάμβανε εκτεταμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών και του δημόσιου χώρου. Ανακατασκευάστηκαν δρόμοι και πεζοδρόμια, υπογειοποιήθηκαν τα δίκτυα κοινής ωφελείας, ενώ εγκαταστάθηκαν λειτουργίες έξυπνης πόλης και νέος οδικός και διακοσμητικός φωτισμός.

Τι σημαίνει «Συνοικία Δημιουργικών Επιχειρήσεων»

Πέρα από την ανάπλαση των δρόμων και των κτηρίων, η οδός Τρικούπη βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη δημιουργία μιας νέας γειτονιάς δημιουργικής οικονομίας στην εντός των τειχών Λευκωσία.

Η λεγόμενη «Συνοικία Δημιουργικών Επιχειρήσεων» στοχεύει στην προσέλκυση επαγγελματιών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της δημιουργίας, της καινοτομίας και του πολιτισμού. Στην περιοχή επιδιώκεται να αναπτυχθούν αρχιτεκτονικά και σχεδιαστικά γραφεία, εργαστήρια χειροτεχνίας, χώροι τέχνης και πολιτισμού, επιχειρήσεις ψηφιακών εφαρμογών και δημιουργικού περιεχομένου, καθώς και σύγχρονοι χώροι συνεργασίας για νέους επαγγελματίες.

Η φιλοσοφία του σχεδιασμού είναι ότι η αναβάθμιση των δημόσιων χώρων και των υποδομών μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για νέες επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο Δήμος Λευκωσίας επιδιώκει να ενισχύσει την κατοίκηση, να αυξήσει την επισκεψιμότητα και να δώσει νέα οικονομική και κοινωνική δυναμική στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας.

Νέοι δημόσιοι χώροι για το κοινό

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν νέοι δημόσιοι χώροι και φυτεύτηκαν νέες δεντροστοιχίες, δίνοντας περισσότερο πράσινο και βελτιώνοντας την εικόνα της περιοχής. Οι παρεμβάσεις αυτές αλλάζουν αισθητά την καθημερινότητα κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται σταδιακά ως κέντρο δημιουργικών επιχειρήσεων και πολιτιστικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αποκατάσταση των όψεων 53 κτιρίων, εκ των οποίων τα 16 είναι διατηρητέα. Η παρέμβαση αυτή συνέβαλε στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας της περιοχής, επαναφέροντας στοιχεία της ιστορικής της ταυτότητας που είχαν αλλοιωθεί με το πέρασμα των χρόνων. Η ανάπλαση εκτείνεται από την πλατεία Δημαρχίας μέχρι τον κυκλικό κόμβο του «ΟΧΙ» και αφορά μια περιοχή όπου λειτουργούν δεκάδες μικρές επιχειρήσεις, εργαστήρια και χώροι δημιουργικής δραστηριότητας, πολλοί από τους οποίους στεγάζουν νέους επαγγελματίες και δημιουργούς.

«Με σεβασμό στην ιστορία και το βλέμμα στη καινοτομία»

Μιλώντας στον «Π», ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος ανέφερε ότι η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια επαναφοράς ζωής στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας.

«Η Τρικούπη είναι ένα παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνδυάζουμε τον σεβασμό στην ιστορία με τις ανάγκες μιας σύγχρονης πόλης. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες που θα φέρουν περισσότερο κόσμο να ζήσει, να εργαστεί και να επενδύσει στην εντός των τειχών Λευκωσία», ανέφερε. Όπως σημείωσε ο κ. Προύντζος , η ανάπλαση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που περιλαμβάνει έργα αναβάθμισης δρόμων, δημόσιων χώρων και υποδομών σε διάφορα σημεία της παλιάς πόλης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Σημείωσε επίσης, ότι δε παραβλέπεται το εμπόριο και η διασκέδαση. Δέον να σημειωθεί ότι στη περιοχή, πολλοί νέοι επιστρέφουν και ανοίγουν χώρους εστίασης, και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες η κίνηση είναι εμφανώς αυξημένη, κάτι που γεμίζει με αισιοδοξία τον Δήμο.

«Η εντός των τειχών πόλη διαθέτει τεράστιες δυνατότητες. Θέλουμε να εξελιχθεί σε έναν χώρο όπου η επιχειρηματικότητα, η δημιουργικότητα, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός θα συνυπάρχουν και θα δίνουν νέα δυναμική στο κέντρο της πρωτεύουσας», κατέληξε ο Δήμαρχος. Με την ολοκλήρωση του έργου, η οδός Τρικούπη αποκτά νέο ρόλο στον αστικό ιστό της Λευκωσίας, λειτουργώντας όχι μόνο ως οδικός άξονας σύνδεσης, αλλά και ως σημείο αναφοράς για τη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη στην εντός των τειχών πόλη.