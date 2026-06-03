Από 15 Ιουνίου η δράση των δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών που έστειλε η ΕΕ – Για πρώτη φορά προεγκατάσταση πυροσβεστών από άλλη χώρα

Με τη στήριξη του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ (rescEU), η Κύπρος εντάσσεται στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για τον θερινό στόλο πυρόσβεσης 2026, με την ανάπτυξη δύο ελαφρών αεροσκαφών για τέταρτη συνεχή χρονιά, επιπλέον των άλλων τεσσάρων ελαφρών αεροσκαφών που χρηματοδοτούνται από άλλα ενωσιακά προγράμματα. Τα δύο επιπλέον αεροσκάφη θα ενεργοποιηθούν την περίοδο 15 Ιουνίου - 31 Οκτωβρίου, δήλωσε την Τετάρτη σε ομάδα Κύπριων δημοσιογράφων, ο προϊστάμενος επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ΕCHO), Ζαχαρίας Γιακουμής. Εδώ διευκρίνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει τα έξοδα προσωπικού, τα πλήρη έξοδα της μεταφοράς προς τη χώρα που ζητά βοήθεια, όπως και επιστροφής, καθώς και το 75% των επιχειρησιακών εξόδων.

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Αναφερόμενος στον Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Σταθμό στην Πάφο είπε ότι τα εγκαίνια θα γίνουν αργότερα φέτος, εκφράζοντας βεβαιότητα ότι το Γραφείο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την ημερομηνία. Την ίδια ώρα τόνισε ότι ένας σημαντικός ρόλος του Σταθμού, έχει να κάνει με τον περιφερειακό του ρόλο, μέσω της συνεργασίας με χώρες πέραν της ΕΕ και της ανάπτυξης ικανοτήτων με τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι, για το οποίο θα ακούσουμε περισσότερα, όταν θα γίνουν τα εγκαίνια, τόνισε ο κ. Γιακουμής.

Για πρώτη φορά προεγκατάσταση πυροσβεστών στην Κύπρο - Παρουσία 21 λειτουργών από την Ελλάδα

Ένα δεύτερο σημείο που τόνισε σε σχέση με την Κύπρο, αφορά το πρόγραμμα προεγκατάστασης πυροσβεστών, το οποίο, τόνισε, έχει ξεκινήσει το 2022 με πρωτοβουλία του τότε υπουργού Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας και τέως Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων (2014-2019), Χρίστου Στυλιανίδη, και συνεχίζεται με αύξηση στον αριθμό συμμετεχόντων. Το 2022 το πρόγραμμα ξεκίνησε με 236 πυροσβέστες, οι οποίοι είχαν προεγκατασταθεί μόνο στην Ελλάδα. Φέτος, στην πέμπτη χρονιά αυτού του προγράμματος, συμμετέχουν 777 πυροσβέστες από 14 χώρες, οι οποίοι θα προεγκατασταθούν σε 6 μεσογειακές χώρες. Εδώ ο κ. Γιακουμής τόνισε ότι φέτος για πρώτη φορά θα συμμετέχει και ένας αριθμός πυροσβεστών στην Κύπρο, συγκεκριμένα 21 πυροσβέστες από την Ελλάδα, την περίοδο 1 – 15 Σεπτεμβρίου.

Ο μεγαλύτερος αριθμός πυροσβεστών, συνολικά 245, θα είναι προεγκατεστημένος στην Ελλάδα (θα αρχίσει η παρουσία τους από τις 16 Ιουλίου). Συγκεκριμένα στην Πελοπόννησο, την Αττική και τη Μακεδονία, ενώ μεγάλος αριθμός θα εγκατασταθεί στην Ισπανία και τη Γαλλία.

Επωφελείται η Κύπρος στην πρόληψη – Ευρωπαϊκή εμπειρογνωμοσύνη για την αναδιάρθρωση της Πολιτικής Άμυνας

Γύρω στα 4.5 δισεκατομμύρια ευρώ αφιερώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την επταετία 2021 – 2027 για θέματα πρόληψης και προετοιμασίας ως προς τις δασικές πυρκαγιές, μέσω σειράς έργων και μέτρων, με τον κ. Γιακουμή να σημειώνει ότι έχει επωφεληθεί και η Κύπρος.

«Φέτος τον Μάρτιο παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία μεγάλη στρατηγική για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, όπως η ενίσχυση του προγράμματος προεγκατάστασης πυροσβεστών σε κράτη μέλη και η ενίσχυση των μέσων δασοπυρόσβεσης, κάτι το οποίο βλέπουμε ήδη, αλλά και νέες πολιτικές, όπως κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιών σε όλα τα κράτη μέλη και πρόνοιες ενίσχυσης άλλων μέτρων», σημείωσε.

Σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε στην Κύπρο, για να χαρακτηρίσει τις διαδικασίες για αναδιάρθρωση της Πολιτικής Άμυνας ως ένα ενδεικτικό παράδειγμα ενίσχυσης ενός κράτους μέλους σε θέματα πρόληψης και προετοιμασίας. Όπως εξήγησε, μπορεί να δοθεί βοήθεια και με μελέτες και με εμπειρογνώμονες, οι οποίοι επισκέπτονται την Κύπρο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να μοιραστούν την εμπειρογνωμοσύνη τους σε τεχνικό επίπεδο μαζί με τους ομολόγους τους στην Κύπρο.

Το 2025 η χειρότερη χρονιά από άποψη καμένων εκτάσεων

Αναφερόμενος στο ιστορικό των πυρκαγιών της Κύπρου (20 τελευταία έτη), ο κ. Γιακουμής είπε ότι το 2025 ήταν η χειρότερη χρονιά όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις, κάνοντας λόγο για 14 χιλιάδες εκτάρια καμένης γης, όπως διαφαίνεται και σε σχετικό γράφημα, όπου το ποσοστό καμένων εκτάσεων είναι πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Όσον αφορά το 2026 (στοιχεία μέχρι τις 30 Απριλίου) η κατάσταση φαίνεται να είναι κοντά στον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών, πρόσθεσε.

Πάνω από τον μέσο όρο οι θερμοκρασίες του καλοκαιριού

Την δια ώρα παρουσίασε την εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Παρακολούθησης Δασικών Πυρκαγιών (EFFIS) για τις προσεχείς κλιματολογικές συνθήκες στην Ευρώπη, συγκεκριμένα για το διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2026. «Όσον αφορά την περιοχή της Νότιας Ευρώπης (μεσογειακές χώρες), οι θερμοκρασίες θα είναι περισσότερο από τον μέσο όρο, επομένως θα είναι αυξημένος ο κίνδυνος των δασικών πυρκαγιών, όπως δυστυχώς συμβαίνει κάθε χρόνο», είπε. Όμως εκτιμάται ότι τον Σεπτέμβριο ο όγκος των βροχοπτώσεων θα είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο. «Παρόλα αυτά, αυτό που πρέπει να σημειώσω είναι ότι αυτές οι εκτιμήσεις είναι πάρα πολύ δυναμικές, αλλάζουν συνεχώς», συμπλήρωσε.