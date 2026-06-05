Δίκη δολοφονίας Δημοσθένους: «Μη παραδοχή» σε όλες τις κατηγορίες - Ο ρόλος που αποδίδεται στους κατηγορουμένους

Δεν παραδέχονται καμιά από τις 15 κατηγορίες που τους αποδίδονται οι έξι κατηγορούμενοι στη δίκη για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Κατά τη σημερινή διαδικασία οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δεν έθεσαν τελικά τις προδικαστικές ενστάσεις που προγραμμάτιζαν και δήλωσαν ετοιμότητα να απαντήσουν στις κατηγορίες. Αφού τους απαγγέλθηκε το κατηγορητήριο από την Κατηγορούσα Αρχή απάντησαν όλοι «μη παραδοχή» σε όλες τις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων στη σύντομη διαδικασία που προηγήθηκε δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να απαντήσουν μετά τη δήλωση της Κατηγορούσας Αρχής σχετικά με το μαρτυρικό υλικό, ότι αυτό έχει παραδοθεί στην ολότητά του.

Ακολούθως το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για έναρξη της διαδικασίας εκδίκασης στις αρχές Ιουλίου με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων να ζητούν όπως οριστεί μεταγενέστερη ημερομηνία λόγο του όγκου του μαρτυρικού υλικού και τη φύση της υπόθεσης. Αφού άκουσε τα διάφορα αιτήματα, το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση τελικώς για τον Σεπτέμβριο, δίνοντας περισσότερες από μία ημερομηνία για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού.

Η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου του 2025, μόλις 500 μέτρα από την οικία του Δημοσθένους στην περιοχή Σφαλαγγιώτισσας στον Άγιο Αθανάσιο, ενώ επέβαινε ως συνοδηγός σε όχημα που οδηγούσε ο γιος του θύματος.

Οι δικηγόροι των υπόπτων 4 και 5 έχουν θέσει ένσταση ως προς την περαιτέρω κράτηση των πελατών τους και θα αγορεύσουν εντός της ημέρας με αίτημα να αφεθούν ελεύθεροι υπό όρους.

Τι τους αποδίδεται



28χρονος: Πρόκειται για Ελλαδίτη ομογενή από τη Γεωργία. Είναι σίγουρα ένα από τα δύο πρόσωπα που ήταν εντός του βαν που έκοψε την πορεία και δολοφόνησε τον Δημοσθένους και πιθανότερα ο εκτελεστής. Υπάρχει μαρτυρία ότι μερικές μέρες μετά το φόνο, είπε στο στενό του περιβάλλον ότι συμμετείχε στη δολοφονία. Ο 28χρονος είχε συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη και εκδόθηκε αργότερα στην Κύπρο. Το DNA του εντοπίστηκε σε καπέλο που έπεσε από τους δράστες κατά τη διαφυγή. Επίσης το DNA του εντοπίστηκε σε ρούχα που βρέθηκαν σε σκιπ σκουπιδιών κοντά σε οικία άλλου κατηγορούμενου, πιο συγκεκριμένα ένα μαύρο αθλητικό φούτερ συγκεκριμένης μάρκας και γκρίζα γυαλιά με μωβ φακούς., που μοιάζουν με περιγραφή που δόθηκε για το τι φορούσε ο ένας εκ των δραστών.



31χρονος: Είναι ξάδελφος του ενός 28χρονου και παιδικός φίλος του άλλου. Βοήθησε τον οδηγό της μοτοσυκλέτας να διαφύγει μέσω κατεχομένων και Τουρκίας οδικώς στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας το όχημά του, το οποίο και εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα προέκυψε ότι ήταν το πρόσωπο που διευθέτησε την κατασκευή πλαστών πινακίδων για ένα από τα ενεχόμενα οχήματα. Η Αστυνομία θεωρεί ότι είχε ουσιαστική εμπλοκή και ήταν εντός του βαν. Φαίνεται να ήταν το πρόσωπο που φορούσε το καπέλο του Ζορό, στο εν λόγω καπέλο έπειτα από επιστημονική ανάλυση ανιχνεύτηκαν σωματίδια με στοιχεία Μόλυβδου και Αντιμονίου τα οποία υποδεικνύουν την ύπαρξη σωματιδίων συμβατά με υπολείμματα εκτόξευσης όπλου. Το πιο πάνω εύρημα, σημαίνει ότι το καπέλο χρησιμοποιήθηκε από άτομο που πιθανόν να είχε πυροβολήσει ή χειριστεί όπλο ή ότι το καπέλο χρησιμοποιήθηκε από άτομο που πιθανόν να βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση όταν έγινε η εκπυρσοκρότηση όπλου ή από άτομο που έχει χειριστεί αντικείμενα τα οποία πιθανόν να είχαν υπολείμματα εκτόξευσης όπλου.



28χρονος: Πρόκειται για επίσης Ελλαδίτη ομογενή από τη Γεωργία και ξάδελφο του πρώτου. Σύμφωνα με το γεγονότα του κατηγορητηρίου είχε ρόλο στην διαφυγή των δραστών από το σημείο όπου εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα στον Άγιο Τύχωνα. Το όχημα του καταγράφεται σε κλειστά κυκλώματα στην περιοχή. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον ξάδελφο του.



30χρονος: Φαίνεται να είναι το πρόσωπο που αγόρασε τη μοτοσυκλέτα, χωρίς να προχωρήσει σε νόμιμη μεταβίβαση. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι γνώριζε ότι θα χρησιμοποιηθεί για εγκληματική ενέργεια, ενώ την επόμενη μέρα του φόνου ζήτησε από τον ιδιοκτήτη -έναντι αμοιβής- να πει στην Αστυνομία ότι του έκλεψαν τη μοτοσυκλέτα.



30χρονος: Πρόκειται για τον κατάδικο των Κεντρικών Φυλακών. Φέρεται να έδωσε οδηγίες για αγορά της μοτοσυκλέτας στον 30χρονο από τη Λευκωσία. Μέσα από τις φυλακές γνώριζε πού ήταν η μοτοσυκλέτα και υπάρχει μαρτυρία ότι έδωσε οδηγίες σε συγκεκριμένο πρόσωπο να την παραλάβει και να τη μεταφέρει αλλού.



51χρονος: Ελλαδίτης ομογενής από τη Γεωργία. Tο dna του εντοπίστηκε σε μπιτόνια εύφλεκτης ύλης που ήταν εντός κλοπιμαίου οχήματος (Mitsubishi Colt) που βρέθηκε τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία κοντά στην οικία του Δημοσθένους. Ο εν λόγω κατηγορούμενος παραμένει ελεύθερος υπό όρους.