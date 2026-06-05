O «Ιππόδαμος» στο στόχαστρο μελετητών και αρχιτεκτόνων! Ζητούν λύσεις στις καθυστερήσεις - Όσα είπαν με τον Γιωρκάτζη

Την πρόοδο που καταγράφεται στη Διεύθυνση Αδειοδότησης του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας (ΕΟΑ) κατά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του παρουσίασε ο πρόεδρος του Οργανισμού, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, σε συζήτηση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ), παρουσία εκπροσώπων του ΕΤΕΚ.

Η συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες αρχιτέκτονες και μελετητές, επικεντρώθηκε κυρίως στις διαδικασίες έκδοσης αδειών ανάπτυξης, στα νέα Διατάγματα Ταχείας Αδειοδότησης, καθώς και στις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου κατά τη συνεργασία τους με τις αρμόδιες αρχές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα προβλήματα λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος», για το οποίο εκφράστηκαν έντονες ανησυχίες. Όπως αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση, το λογισμικό λειτούργησε στην πράξη ως ψηφιοποίηση της υφιστάμενης γραφειοκρατίας, χωρίς να επιτυγχάνεται η ουσιαστική απλοποίηση των διαδικασιών. Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα της καθυστέρησης στην ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων, καθώς και η ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην εξέταση παλαιών εκκρεμών αιτήσεων που είχαν υποβληθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2024.

Μελετητές και αρχιτέκτονες ζήτησαν επίσης ενίσχυση της επικοινωνίας με τον Οργανισμό, προτείνοντας την αύξηση των ωρών εξυπηρέτησης και τη συστηματικότερη καταγραφή των επαφών μεταξύ λειτουργών και επαγγελματιών. Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις που έγιναν, η δυσκολία επικοινωνίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μελετητές.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης καταγράφηκαν ακόμη παράπονα για έλλειψη ομοιόμορφης αξιολόγησης αιτήσεων μεταξύ των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, καθώς και για καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων που αφορούν την Πολεοδομική Αμνηστία.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε τα Διατάγματα Ταχείας Αδειοδότησης. Οι συμμετέχοντες επισήμαναν την ανάγκη άμεσης ενημέρωσης των μελετητών σε περιπτώσεις όπου οικοδομικές άδειες παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στα διατάγματα ανάπτυξης, ενώ έχουν ήδη αρχίσει εργασίες. Παράλληλα, τέθηκαν ζητήματα διαχείρισης ελλιπών αιτήσεων, ενώ διατυπώθηκε και εισήγηση ώστε η ένταξη στις διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης να είναι προαιρετική.

Στο τραπέζι τέθηκαν ακόμη εισηγήσεις για κατάργηση της οικοδομικής άδειας ως ξεχωριστού σταδίου, για περαιτέρω βελτίωση του λογισμικού «Ιππόδαμος», καθώς και για επιτάχυνση της ψηφιοποίησης κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών του Κτηματολογίου.

Επιπρόσθετα, συζητήθηκε η ανάγκη καθορισμού αυστηρών χρονικών ορίων για τις διαβουλεύσεις με αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε σε περιπτώσεις που οι προβλεπόμενες προθεσμίες δεν τηρούνται, η διαδικασία αδειοδότησης να συνεχίζεται χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Απαντώντας στις ανησυχίες των μελετητών, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας ανέφερε ότι τα Διατάγματα Ταχείας Αδειοδότησης εφαρμόστηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών έπειτα από διαβούλευση με το ΕΤΕΚ.

Σε ό,τι αφορά το σύστημα «Ιππόδαμος», ο κ. Γιωρκάτζης σημείωσε ότι το λογισμικό τέθηκε σε λειτουργία τόσο για τους μελετητές όσο και για τους ΕΟΑ χωρίς να προηγηθεί πιλοτική εφαρμογή, γεγονός το οποίο, όπως είπε, δημιούργησε σημαντικές λειτουργικές δυσκολίες.

Παράλληλα, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τη σύσταση Ανεξάρτητης Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, η οποία θα λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο παγκύπριο όργανο εξέτασης υποθέσεων που αφορούν πιθανές απορρίψεις ή ανακλήσεις αδειών. Ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία ειδικού κλιμακίου επικοινωνίας με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής επαφής μεταξύ του Οργανισμού και των μελετητών.

Από τη συζήτηση προέκυψε ευρεία σύγκλιση ως προς την ανάγκη ενίσχυσης της επικοινωνίας, επιτάχυνσης της ψηφιοποίησης κρατικών υπηρεσιών και φυσικών αρχείων, απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης, εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου και βελτίωσης των ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται σήμερα.