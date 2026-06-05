Τυχικός: «Διαμένω σε γνωστή οικογένεια που με φιλοξενεί» – Ενοικιάζεται, λέει, η μεζονέτα στην Πάφο

Νέα αναφορά στις συνθήκες διαμονής του μετά την αποχώρησή του από τη Μητρόπολη Πάφου κάνει ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, μέσω δελτίου Τύπου που απέστειλε το γραφείο νομικής εκπροσώπησής του.

Στο κείμενο αναφέρεται ότι ο τέως Μητροπολίτης διαμένει στην Πάφο φιλοξενούμενος από γνωστή του οικογένεια, ενώ γίνεται επίσης αναφορά σε κατοικία 65-70 τετραγωνικών μέτρων, η οποία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, αγοράστηκε από την οικογένειά του και σήμερα ενοικιάζεται και διαχειρίζεται από αυτήν.

Στο ίδιο κείμενο δηλώνεται ότι παραμένει στην Πάφο μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης από τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και, εφόσον χρειαστεί, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Καταλήγοντας, ο τέως Μητροπολίτης εκφράζει την εμπιστοσύνη του «στον Θεό και τη Δικαιοσύνη».

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