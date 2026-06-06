Νέο κύκλωμα εκβιαστών στη Λεμεσό: Φυλακισμένος έδινε εντολές για επιθέσεις - Απειλές, εμπρησμοί και €300.000

Στα χνάρια νέου κυκλώματος με εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις κατά διαφόρων στόχων βρίσκεται η Αστυνομία στη Λεμεσό. Αν και οι υποθέσεις που εμπλέκονται στην προκειμένη φαίνεται να «μοιάζουν» με άλλες που έλαβαν χώρα στη Λεμεσό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άλλο, ξεχωριστό κύκλωμα, με ξεχωριστούς δράστες και άλλους ηθικούς αυτουργούς. Και αυτή η υπόθεση όμως αφορά οργανωμένο δίκτυο που συνδύαζε εκβιασμούς, απειλές και εμπρησμούς με στόχο την απόσπαση χρημάτων από οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η υπόθεση ήλθε στο προσκήνιο μετά τη διερεύνηση εμπρηστικής επίθεσης σε υποστατικό στη Γερμασόγεια, ωστόσο οι ανακριτές θεωρούν ότι το συγκεκριμένο περιστατικό ενδέχεται να αποτελεί μόνο ένα μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου πίεσης και εκφοβισμού. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε αριθμό υποθέσεων που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης, τα πρόσωπα που εμφανίζονται να εμπλέκονται και τα πιθανά κίνητρα.

Μετά τη σύλληψη δύο 20χρονων Σύρων, οι ανακριτές συνδέουν την υπόθεση με ακόμη πέντε σοβαρές υποθέσεις που καταγράφηκαν τους τελευταίους μήνες, με θύματα έναν 40χρονο επιχειρηματία, έναν 58χρονο, τους δύο γιους του ηλικίας 34 και 23 ετών, καθώς και έναν 54χρονο επιχειρηματία, που δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, πίσω από τις απειλές και τις εγκληματικές ενέργειες φαίνεται να βρίσκονται οικονομικές διαφορές που σχετίζονται με συνεργασία την οποία φέρεται να είχε το καταζητούμενο πρόσωπο με τους παραπονούμενους, καθώς και χρηματικές απαιτήσεις που αγγίζουν το ποσό των €300.000.

Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκεται επίσης και 44χρονος έγκλειστος των Κεντρικών Φυλακών, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Οι Αρχές εξετάζουν πληροφορίες και μαρτυρίες που τον συνδέουν με καθοδήγηση εγκληματικών ενεργειών, ενώ παράλληλα διερευνάται η σχέση του με καταζητούμενο πρόσωπο που φέρεται να βρίσκεται εκτός των Φυλακών.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται οι καταθέσεις προσώπων που έχουν ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που αξιολογούνται, φέρεται να δίνονταν συγκεκριμένες οδηγίες για στοχοποίηση επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων, με αντάλλαγμα χρηματικές αμοιβές. Οι ανακριτές εξετάζουν ισχυρισμούς ότι επιλέγονταν συγκεκριμένοι στόχοι, στους οποίους προηγουμένως είχαν καταγραφεί οικονομικές διαφορές ή απαιτήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών.

Στο πλαίσιο των ερευνών επανεξετάζονται υποθέσεις που αφορούν εμπρησμούς οχημάτων, απόπειρες καταστροφής περιουσίας, ρίψεις εμπρηστικών μηχανισμών και απειλητικά μηνύματα που φέρονται να αποστέλλονταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ορισμένα από τα θύματα δέχονταν πιέσεις για καταβολή σημαντικών χρηματικών ποσών, ενώ σε περιπτώσεις άρνησης φέρονται να ακολουθούσαν απειλές ή επιθέσεις κατά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εξετάζονται επίσης οικονομικές συναλλαγές, τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και επαφές μεταξύ προσώπων που φέρονται να είχαν εμπλοκή στις υπό διερεύνηση υποθέσεις. Οι Αρχές θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό να εξακριβωθεί κατά πόσο οι επιθέσεις συνδέονται μεταξύ τους μέσα από κοινά κίνητρα, καθώς και αν υπήρχε συγκεκριμένη μεθοδολογία επιλογής στόχων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και σε ηλεκτρονικά τεκμήρια που έχουν εξασφαλιστεί κατά τη διάρκεια των ερευνών, μεταξύ αυτών και κινητά τηλέφωνα από τις Κεντρικές Φυλακές, από τα οποία έχουν σταλεί συγκεκριμένα μηνύματα. Οι εξεταστές αναλύουν δεδομένα επικοινωνιών, φωτογραφικό υλικό και άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να συνδέουν πρόσωπα, τοποθεσίες και γεγονότα που βρίσκονται υπό διερεύνηση.