Ήχησε το Cy-Alert: Εκκενώθηκε χωριό σε άσκηση μεγάλης πυρκαγιάς (φώτος + βίντεο)

Λίγο πριν τις έντεκα το πρωί, σήμανε συναγερμός στην κοινότητα Ορά της επαρχίας Λάρνακας. Κάτοικοι και επισκέπτες έλαβαν στα κινητά τους ειδοποίηση από το CY-Alert: «Άμεση απομάκρυνση από Ορά λόγω πυρκαγιάς. Κατευθυνθείτε προς Χοιροκοιτία μέσω Λάγιας - Βάβλας, ακολουθώντας τις οδηγίες της αστυνομίας και Πολιτικής Άμυνας. Χώρος προσωρινής φιλοξενίας Δημοτικό Σχολείο Χοιροκοιτίας. Κρατήστε τους δρόμους ανοικτούς για οχήματα άμεσης ανάγκης».

Το αρχικό μήνυμα στους διασώστες και πυροσβέστες ήταν πως βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στα δυτικά της Οδούς. Αμέσως στήθηκε κέντρο συντονισμού στην εκκλησία Αποστόλου Ανδρέα στην είσοδο του χωριού Ορά, με 70 και πλέον στελέχη και εθελοντές της Πολιτικής Άμυνας, την Αστυνομία, την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, το Τμήμα Δασών, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και ομάδα εθελοντών της κοινότητας, να λαμβάνουν τις πρώτες οδηγίες.

Με πρώτο κέντρο αναφοράς το Δημοτικό Σχολείο του χωριού, έγινε καταγραφή των κατοίκων, των κατοικιδίων και επισκεπτών. Έπειτα ακολούθησε συντονισμένη εκκένωση των σπιτιών με την καθοδήγηση μελών της Πολιτικής Άμυνας και της αστυνομίας.

Το σενάριο περιελάμβανε διάσωση ηλικιωμένων, ΑμΕΑ και παιδιών. Οι οικογένειες, οι μονήρεις και οι ηλικιωμένοι, μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο δημοτικό Σχολείο Χοιροκοιτίας, μέχρι τη λήξη του Συναγερμού.

Η άσκηση στέφθηκε με επιτυχία, καθώς δοκιμάστηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών που συμμετείχαν σε σενάριο με πραγματικές συνθήκες, καταγράφηκαν χρόνοι και τα όποια κενά για αξιολόγηση και βελτίωση.



