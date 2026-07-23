Κομισιόν: Μετάβαση σε συντονισμένη διασυνοριακή διαχείριση για τις βόρειες θάλασσες της Ευρώπης

Τη μετάβαση από μεμονωμένα εθνικά σχέδια σε μια πιο συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης για τις βόρειες θάλασσες της Ευρώπης, αναδεικνύει ανακοίνωση που δημοσίευσε την Πέμπτη η Κομισιόν.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία συνδέεται με προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιοποικιλότητας, οι οποίες επηρεάζουν τις θαλάσσιες περιοχές της βόρειας Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πρωτοβουλία για την Ευρύτερη Λεκάνη της Βόρειας Θάλασσας, η οποία ιδρύθηκε το 2023, προωθεί τη διασυνοριακή συνεργασία στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μεταξύ των χωρών της Βόρειας Θάλασσας.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι το έργο για τη θαλάσσια λεκάνη της Βόρειας Ευρώπης, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, στηρίζει την Πρωτοβουλία για την Ευρύτερη Λεκάνη της Βόρειας Θάλασσας.

Συνδέοντας την πρωτοβουλία με την Ομάδα Εργασίας HELCOM-VASAB για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, το έργο επεκτείνει τη συνεργασία και στη Βαλτική Θάλασσα.

Δύο θαλάσσιες λεκάνες με κοινές προκλήσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το έργο υλοποιείται υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και του Ολλανδικού Οργανισμού Επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή εταίρων από το Βέλγιο, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Πολωνία και τη Σουηδία.

Το έργο αξιολογεί τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια σε βασικές θεματικές, ενισχύει τα δίκτυα μεταξύ αρχών θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και ερευνητών και αναπτύσσει πρακτικά εργαλεία που συνδυάζουν μια προσέγγιση βασισμένη στο οικοσύστημα με μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι έχουν ήδη παραχθεί συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένας οπτικός οδηγός και κατάλογος ελέγχου για την ενσωμάτωση προσέγγισης βασισμένης στο οικοσύστημα στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, καθώς και ενημερωτικό σημείωμα πολιτικής για την πρόοδο της διασυνοριακής συνεργασίας στην ευρύτερη Βόρεια Θάλασσα.

Το έργο έχει επίσης καταρτίσει κοινό γλωσσάριο όρων για την ενεργειακή μετάβαση και τη βιοποικιλότητα, καθώς και συνοπτική έκθεση που χαρτογραφεί τις εν εξελίξει εργασίες αξιολόγησης σωρευτικών επιπτώσεων στη Βόρεια και τη Βαλτική Θάλασσα.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το έργο έχει θέσει και τη μεθοδολογική βάση για τα λεγόμενα «Mariparks».

Πρόκειται για καθορισμένες ζώνες στη θάλασσα, όπου πολλαπλές δραστηριότητες, όπως η παραγωγή ενέργειας, η υδατοκαλλιέργεια και η αποκατάσταση της φύσης, μπορούν να πραγματοποιούνται παράλληλα βάσει σαφών και κοινών συμφωνιών.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι τα Mariparks μπορούν να προσφέρουν στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη βεβαιότητα για επενδύσεις, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες του οικοσυστήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μοντέλο αυτό αποτελεί πρακτικό τρόπο για την καλύτερη αξιοποίηση του ολοένα και πιο περιορισμένου θαλάσσιου χώρου.

Το έργο ενίσχυσε επίσης τη συνεργασία μεταξύ των περιοχών της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής Θάλασσας μέσω εργαστηρίων, όπως η συνεδρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας και η Baltic MSP Week.

Παράλληλα, μέσω της δημιουργίας κοινότητας πρακτικής για την αξιολόγηση σωρευτικών επιπτώσεων, αντάλλαξε γνώσεις με συναφή έργα της ΕΕ, όπως τα ReMAP και MEDIGREEN.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι το έργο για τη θαλάσσια λεκάνη της Βόρειας Ευρώπης στηρίζει άμεσα τους στόχους της Οδηγίας για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και της Οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική.

Πηγή: ΚΥΠΕ