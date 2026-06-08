Ίχνη εύφλεκτης ύλης σε καμένο όχημα στην Τρεμιθούσα,εξετάζεται εμπρησμός

Ίχνη εύφλεκτης ύλης εντόπισαν οι ανακριτές κατά τις εξετάσεις για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε ιδιωτικό όχημα στο κέντρο της Τρεμιθούσας, με τις Αρχές να διερευνούν πλέον όλα τα ενδεχόμενα, περιλαμβανομένης της κακόβουλης ενέργειας.

Το όχημα ανήκει σε 56χρονο αλλοδαπό, μόνιμο κάτοικο της κοινότητας, και βρισκόταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου, κοντά στην κατοικία του. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στις 04:30 λήφθηκε κλήση για φωτιά σε ιδιωτικό όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Πυροσβεστικής με δύο πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς με τη χρήση σωλήνων νερού. Από τη φωτιά το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι εξετάσεις που ακολούθησαν κατέδειξαν την παρουσία εύφλεκτης ύλης στη σκηνή.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε.