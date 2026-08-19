Συνελήφθη άλλος ένας ηγέτης θρησκευτικής ομάδας στην Τουρκία

Άλλος ένας ηγέτης θρησκευτικής ομάδας βρίσκεται στο στόχαστρο των τουρκικών αρχών, μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στα Άδανα κατά του Ιδρύματος Furkan.

Ο ιδρυτής και επικεφαλής του Furkan Vakfı, Αλπαρσλάν Κουϊτούλ, συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του Σεμρά Κουϊτούλ και πολλά ακόμη πρόσωπα, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά, σύμφωνα με τις αρχές, σειρά σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 49 διευθύνσεις σε έξι επαρχίες, ενώ σε πέντε εταιρείες διορίστηκαν δικαστικοί διαχειριστές.

Ομάδες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αδάνων πραγματοποίησαν από νωρίς το πρωί έρευνα στο σπίτι του Κουϊτούλ, στη συνοικία Ρεσάτμπεϊ του Σεϊχάν.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων μονάδες αντιμετώπισης ταραχών και ειδικών επιχειρήσεων.

Υποστηρικτές του Κουϊτούλ συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι και φώναξαν συνθήματα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύντομη ένταση με την αστυνομία.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο Αλπαρσλάν Κουϊτούλ, η σύζυγός του και άλλοι ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση.

Έρευνα για 32 υπόπτους

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, ανακοίνωσε ότι έχουν κινηθεί δικαστικές διαδικασίες εναντίον 32 υπόπτων.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, η έρευνα αφορά αδικήματα όπως σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακεκριμένη απάτη, πλαστογραφία επίσημων εγγράφων και παραβίαση της φορολογικής νομοθεσίας.

Οι αρχές αναφέρουν ότι η δικογραφία περιλαμβάνει καταθέσεις καταγγελλόντων και μαρτύρων, οικονομικές αναλύσεις, τραπεζικές κινήσεις και ψηφιακά στοιχεία.

Παράλληλα, αποφασίστηκε ο αποκλεισμός πρόσβασης σε 349 λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, οι οποίοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, φέρονται να πραγματοποιούσαν δραστηριότητες υπέρ της υπό έρευνα οργάνωσης.

Σε πέντε εταιρείες διορίστηκαν επίσης διοικήσεις μέσω δικαστικών επιτρόπων.

Ο Ακίν Γκιουρλέκ έσπευσε να διευκρινίσει ότι η έρευνα, όπως υποστήριξε, δεν στρέφεται εναντίον κάποιας θρησκευτικής ομάδας, πίστης ή νόμιμης δραστηριότητας.

Ανέφερε ότι αντικείμενο της έρευνας είναι συγκεκριμένες καταγγελίες για εγκληματικές πράξεις, άσκηση πίεσης σε πρόσωπα και οικονομικά στοιχεία που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία.

Η υπόθεση ερευνάται από την Εισαγγελία των Αδάνων σε συνεργασία με την αστυνομία και τις αρμόδιες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ