«Δικαιολογημένο» το αίτημα για πυλώνες ΑΗΚ στα Πάνω Πολεμίδια - Διευθετήθηκε συνάντηση την Παρασκευή, λέει ο Χριστοδουλίδης

Ως δικαιολογημένο χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, το αίτημα κατοίκων των Πάνω Πολεμιδιών για απομάκρυνση πυλώνων της ΑΗΚ από την περιοχή, διαβεβαιώνοντας ότι το θέμα βρίσκεται ήδη υπό εξέταση και ότι έχουν δρομολογηθεί επαφές με τις αρμόδιες αρχές.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της τελετής κατάθεσης θεμέλιου λίθου έργου του ΚΟΑΓ στα Πάνω Πολεμίδια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι ανησυχίες των κατοίκων είναι απολύτως δικαιολογημένες, ενώ δήλωσε

Όπως είπε, ήταν ήδη ενήμερος για το αίτημα, συνομίλησε με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους και τους διαβεβαίωσε για το προσωπικό του ενδιαφέρον, καθώς έχει προσωπικά επικοινωνήσει με την ΑΗΚ για το ζήτημα.

«Γνώριζα το αίτημα, για αυτό μίλησα ο ίδιος με την ΑΗΚ. Διευθετήθηκε η συνάντηση την Παρασκευή. Θα μιλήσω με τους κατοίκους, θα με ενημερώσει ο Δήμαρχος και θα κάνουμε ό,τι πρέπει», δήλωσε.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι οι προβληματισμοί που εκφράζονται από τους κατοίκους είναι εύλογοι, σημειώνοντας πως «ήταν απόλυτα δικαιολογημένες οι ανησυχίες που εκφράστηκαν».