Ισραηλινά κεφάλαια, ελληνική παραγωγή: Η ΕΛΒΟ αλλάζει εποχή με €40 εκατ. - Drones και ολοκληρωμένα αμυντικά συστήματα θα παράγει η Ελλάδα

Νέα επένδυση ύψους €40 εκατ., η οποία φιλοδοξεί να μετατρέψει τις εγκαταστάσεις της στη Σίνδο σε σημαντικό κόμβο αμυντικής τεχνολογίας για τη Νότια Ευρώπη, ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ), η οποία πλέον ανήκει εξ ολοκλήρου στον όμιλο SK Group του Ισραήλ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων, την ανάπτυξη νέων αμυντικών συστημάτων και τη δημιουργία περίπου 300 θέσεων εργασίας στη Θεσσαλονίκη.

Η ΕΛΒΟ προχωρεί παράλληλα στην επέκτασή της σε αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως τα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, τα αυτόνομα συστήματα και οι τεχνολογίες εντοπισμού και αντιμετώπισης εχθρικών drones.

Στο νέο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας θα ενσωματωθούν τεχνογνωσία και τεχνολογικές λύσεις του SK Group, με στόχο η ΕΛΒΟ να μη λειτουργεί απλώς ως υπεργολάβος ή κατασκευαστής εξαρτημάτων, αλλά να μπορεί να ολοκληρώνει και να παράγει πλήρη αμυντικά συστήματα.

Η εταιρεία έχει ήδη αρχίσει τις προσλήψεις για τις νέες θέσεις, οι οποίες θα καλύψουν ανάγκες σε ειδικευμένους μηχανικούς, τεχνικό προσωπικό παραγωγής και στελέχη επιχειρησιακών λειτουργιών.

Πέρα από την άμεση ενίσχυση της απασχόλησης, η επένδυση αναμένεται να κινητοποιήσει ένα ευρύτερο δίκτυο ελληνικών βιομηχανικών συνεργατών, προμηθευτών και εταιρειών παροχής υπηρεσιών. Η διοίκηση της ΕΛΒΟ εκτιμά ότι θα δημιουργηθούν νέες συνέργειες στην εφοδιαστική αλυσίδα και πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα στη Βόρεια Ελλάδα.

Το νέο πρόγραμμα ακολουθεί επενδύσεις άνω των €20 εκατ. που πραγματοποίησε το SK Group μετά την εξαγορά της ΕΛΒΟ για την αναδιάρθρωση της εταιρείας, την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της και τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών.

Τα έργα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και θα υλοποιηθούν σταδιακά στο βιομηχανικό συγκρότημα της Σίνδου, συνολικής έκτασης σχεδόν 300.000 τετραγωνικών μέτρων.

«Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα διαθέτει το ταλέντο, τη βιομηχανική βάση και τη στρατηγική θέση για να καταστεί ηγετική δύναμη στη νέα γενιά της ευρωπαϊκής αμυντικής παραγωγής», δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση, ο γενικός διευθυντής της ΕΛΒΟ, Αντώνης Βετεζάκης.

Όπως ανέφερε, η επένδυση αποτυπώνει το μακροπρόθεσμο όραμα του ομίλου για την Ελλάδα και τη δέσμευσή του να επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό, στις βιομηχανικές δυνατότητες και στο μέλλον της χώρας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ