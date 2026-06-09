Ανώτατο: Ακύρωσε το ένταλμα έρευνας για το γραφείο και την οικία του Νίκου Κληρίδη - Αυτούσια η απόφασή του

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το ένταλμα έρευνας που είχε εκδοθεί τον Απρίλιο του 2026 για την οικία, το δικηγορικό γραφείο και τα οχήματα του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, κρίνοντας ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας προχώρησε στην έκδοσή του καθ’ υπέρβαση της δικαιοδοσίας του.

Στην απόφασή του, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2026, το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση για έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari που καταχώρισαν ο Νίκος Κληρίδης και η δικηγορική εταιρεία Lefkos Clerides & Sons LLC, ακυρώνοντας το ένταλμα έρευνας που είχε εκδοθεί στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορούσε μηνύματα και συνομιλίες τα οποία εξετάζονταν από την Αστυνομία.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι, παρότι υπήρχε μαρτυρία που δημιουργούσε εύλογη υποψία ότι ο αιτητής κατείχε υλικό σχετικό με την υπό διερεύνηση υπόθεση, το κατώτερο δικαστήριο δεν κατέγραψε ότι είχε ικανοποιηθεί για ένα κρίσιμο στοιχείο που απαιτεί ο νόμος: τη σύνδεση των αναζητούμενων αντικειμένων με τους συγκεκριμένους χώρους για τους οποίους ζητήθηκε η έρευνα.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το Επαρχιακό Δικαστήριο κατέγραψε ότι είχε πεισθεί για την ύπαρξη εύλογης υποψίας διάπραξης αδικημάτων, για την εμπλοκή του αιτητή και για το ότι τα αντικείμενα θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποδεικτικό υλικό. Ωστόσο, δεν προκύπτει ότι είχε ικανοποιηθεί και για τη διασύνδεση των αντικειμένων με την οικία, το γραφείο και τα οχήματα που επρόκειτο να ερευνηθούν.

Το Ανώτατο σημειώνει ότι η συγκεκριμένη προϋπόθεση είναι αναγκαία για την έκδοση εντάλματος έρευνας και καταλήγει ότι η παράλειψη αυτή καθιστά το ένταλμα ακυρωτέο. Ως εκ τούτου, έκανε δεκτούς τον πρώτο και τον πέμπτο λόγο της αίτησης, χωρίς να εξετάσει τους υπόλοιπους ισχυρισμούς, οι οποίοι περιλάμβαναν ζητήματα αναλογικότητας, δικηγορικού απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παρά το γεγονός ότι το ένταλμα είχε ήδη εκτελεστεί και η Αστυνομία είχε παραλάβει τεκμήρια, το Δικαστήριο έκρινε ότι η υπόθεση διατηρούσε αντικείμενο, αφού τα κατασχεθέντα εξακολουθούσαν να βρίσκονται στην κατοχή των Αρχών.

Με την απόφασή του, το Ανώτατο εξέδωσε προνομιακό ένταλμα Certiorari και ακύρωσε το ένταλμα έρευνας, επιδικάζοντας παράλληλα τα δικαστικά έξοδα υπέρ των αιτητών και εναντίον της Δημοκρατίας