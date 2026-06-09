Έρευνα σε βάρος του γενικού διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού – Ζητήθηκε η διαθεσιμότητα του

Με προσφυγή στα δικαστήρια, ο γνωστός δικηγόρος Κρις Τριανταφυλλίδης αναμένεται να εγείρει ζήτημα αντισυνταγματικότητας της σύστασης των υφυπουργείων και, κατ’ επέκταση, να ζητήσει την ακύρωση των αποφάσεων των υφυπουργών. Αφορμή αποτέλεσε έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη εναντίον του γενικού διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού, Νεόφυτου Παπαδόπουλου, κατόπιν οδηγιών του Υφυπουργού Τουρισμού, Κώστα Κουμή.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο Υφυπουργός έχει κινήσει διαδικασίες για να τεθεί ο γενικός διευθυντής του υφυπουργείου σε διαθεσιμότητα. Το αίτημα του κ. Κουμή τελεί υπό εξέταση ενώπιον της ΕΔΥ.

Όπως έγραψε πρόσφατα η «Π», η Νομική Υπηρεσία δεν αφήνει τις ποινικές υποθέσεις που καταχωρούνται από το Υφυπουργείο Τουρισμού εναντίον ιδιοκτητών ταβερνών, εστιατορίων και ξενοδοχείων κοκ, για παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, είτε λειτουργώντας χωρίς άδεια είτε παραβιάζοντας το ωράριο λειτουργίας, να φτάσουν μέχρι την τελεσίδικη κρίση της Δικαιοσύνης.

Κάθε φορά που, στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, εγείρεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας αναφορικά με τη σύσταση των υφυπουργείων, η Νομική Υπηρεσία προχωρεί στην καταχώριση αιτήματος αναστολής της ποινικής δίωξης των κατηγορουμένων. Με τον τρόπο αυτό, οι κατηγορούμενοι απαλλάσσονται από τις κατηγορίες, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπεται η παραπομπή και εξέταση του ζητήματος ενώπιον του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο αποτελεί το πλέον αρμόδιο όργανο για την τελική και αμετάκλητη κρίση επί της συνταγματικότητας της σύστασης των υφυπουργείων.

Την πρόθεσή του να προσφύγει ενώπιον της Δικαιοσύνης, αμφισβητώντας τη συνταγματικότητα της σύστασης των υφυπουργείων, ανακοίνωσε μέσω του X ο κ. Κρις Τριανταφυλλίδης.