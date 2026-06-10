Ένα εργοτάξιο μόνος του ο Στρόβολος: Κυκλοφοριακό μαρτύριο λόγω Τσερίου, οι οδηγοί στα όρια τους και οι επιχειρήσεις σε απόγνωση [ΕΙΚΟΝΕΣ]

Οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Τσερίου, οι ουρές στη Βυζαντίου κυρίως το μεσημέρι και μετά, καθώς και η αυξημένη κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Στροβόλου έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο για χιλιάδες οδηγούς... Η ταυτόχρονη εκτέλεση της ανάπλασης του ιστορικού πυρήνα και της ανακατασκευής της λεωφόρου Τσερίου έχει αυξήσει την πίεση στο οδικό δίκτυο, επηρεάζοντας την καθημερινότητα κατοίκων, εργαζομένων και επαγγελματιών. Σε έναν δήμο με περισσότερους από 71 χιλιάδες κατοίκους και περίπου 100 χιλιάδες καθημερινές διελεύσεις οχημάτων, ακόμη και οι μικρές αλλαγές στην κυκλοφορία μπορούν να έχουν σημαντικές συνέπειες. Σήμερα, οι επιπτώσεις είναι εμφανείς σε μεγάλο μέρος του Στροβόλου, καθώς η κίνηση μεταφέρεται από τα εργοτάξια σε γειτονικούς δρόμους και οι οδηγοί αναζητούν καθημερινά εναλλακτικές διαδρομές.

Πολλά τα παράπονα

Οδηγοί και κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σε αυτοψία που διεξήγαγε ο «Π», μια καθημερινότητα που έχει γίνει αισθητά πιο δύσκολη, ειδικά τους μήνες που τα σχολεία είναι ανοικτά. Πολλοί αναφέρουν ότι διαδρομές που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν δέκα ή δεκαπέντε λεπτά, σήμερα μπορεί να διαρκέσουν μισή ώρα ή και περισσότερο, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες αιχμής. Κάτοικοι των περιοχών γύρω από τον ιστορικό πυρήνα και τη λεωφόρο Τσερίου κάνουν λόγο για αυξημένη κίνηση σε γειτονικούς δρόμους, θόρυβο και δυσκολία πρόσβασης στις κατοικίες τους, ενώ αρκετοί οδηγοί υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δημιουργούν σύγχυση και αποτελούν μαρτύριο. Παράλληλα, ακόμη περισσότεροι εκφράζουν παράπονα για τον χρόνο που χάνουν καθημερινά πίσω από το τιμόνι, τονίζοντας ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Αν και οι περισσότεροι αναγνωρίζουν την ανάγκη υλοποίησης των έργων, θεωρούν ότι η διάρκεια της ταλαιπωρίας δοκιμάζει πλέον τα όρια της υπομονής τους.

Τσερίου το μεγάλο αγκάθι

Η λεωφόρος Τσερίου εξακολουθεί να αποτελεί το σημείο όπου καταγράφονται τα περισσότερα παράπονα από οδηγούς και επαγγελματίες. Παρότι τμήματα του έργου έχουν ήδη ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην κυκλοφορία, οι εργασίες συνεχίζουν να επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία ενός από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της περιοχής. Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στη λεωφόρο. Οι καθυστερήσεις επηρεάζουν κάθετους δρόμους καθώς και την κυκλοφοριακή εικόνα της περιοχής, ενώ πολλά είναι τα παράπονα που αφορούν την Κωνσταντινουπόλεως, όπου ο δρόμος είναι γεμάτος λακκούβες και παραμελημένος, με τον Δήμο να απαντά, ότι η εταιρεία που ανέλαβε το έργο θα προβεί σε ασφαλτόστρωση σε μεταγενέστερο στάδιο. Την ίδια στιγμή, επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται κατά μήκος της Τσερίου επεσήμαναν στον «Π», ότι η παρατεταμένη διάρκεια των εργασιών έχει επηρεάσει την επισκεψιμότητα και την εμπορική δραστηριότητα τη περιοχής, ενώ αρκετά μαγαζιά έβαλαν λουκέτο.

Η Αργυρουπόλεως μια πρώτη ανάσα

Μέσα σε αυτό το δύσκολο κυκλοφοριακό περιβάλλον, η πρόσφατη παράδοση της λεωφόρου Αργυρουπόλεως δημιούργησε προσδοκίες για μερική αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου. Η νέα σύνδεση προς τον κυκλικό κόμβο του ΓΣΠ και τον αυτοκινητόδρομο δίνει στους οδηγούς μια επιπλέον επιλογή μετακίνησης και ήδη αρκετοί έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τη νέα διαδρομή. Ο δήμαρχος χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή σημαντική, σημειώνοντας ότι η Αργυρουπόλεως αποτελεί «μια σημαντική ανάσα για τη σύνδεση προς τον αυτοκινητόδρομο και την περιοχή των Λατσιών». Παρότι κανείς δεν αναμένει ότι ένας μόνο δρόμος μπορεί να λύσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τα μεγάλα εργοτάξια, αρκετοί εκτιμούν ότι η νέα σύνδεση μπορεί να αφαιρέσει μέρος της καθημερινής πίεσης που καταγράφεται στην Τσερίου και στους γύρω δρόμους.

Τι απαντά ο Δήμος

Κληθείς από τον «Π» να σχολιάσει την κατάσταση, ο δήμαρχος Στροβόλου Σταύρος Σταυρινίδης αναγνώρισε ότι οι πολίτες υφίστανται ταλαιπωρία, υποστηρίζοντας όμως ότι πρόκειται για προσωρινό φαινόμενο που συνδέεται με έργα στρατηγικής σημασίας. «Η ταλαιπωρία αυτή, μας δήλωσε, είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένη με έργα που αλλάζουν ουσιαστικά την πόλη μας και δημιουργούν υποδομές με διάρκεια δεκαετιών», αφού οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν αφορούν μόνο την αναβάθμιση δημόσιων χώρων, αλλά και κρίσιμες υποδομές. Όπως σημείωσε, «τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ενισχύουν την αστική κινητικότητα, αναβαθμίζουν κρίσιμες υποδομές και αυξάνουν την ανθεκτικότητα της πόλης απέναντι στην κλιματική κρίση, μέσα από σύγχρονη διαχείριση ομβρίων υδάτων και σημαντική ενίσχυση του αστικού πρασίνου για την αντιμετώπιση της θερμικής νησίδας».

Χρονοδιαγράμματα και προσδοκίες

Αναφερόμενος στη λεωφόρο Τσερίου, ο δήμαρχος υποστήριξε ότι το έργο προχωρά κανονικά και ότι η κυκλοφοριακή διαχείριση εφαρμόζει τη βασική φιλοσοφία της αμφίδρομης κίνησης όπου αυτό είναι εφικτό. Παράλληλα, σημείωσε ότι το σημείο στη συμβολή με τη λεωφόρο Στροβόλου μέσω της οδού Ροδόπης προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού, ενώ για την οδό Κωνσταντινουπόλεως αναμένεται το τελικό πλάνο για την ολοκλήρωση των ασφαλτοστρώσεων. Σε ό,τι αφορά το έργο του ιστορικού πυρήνα, υπέδειξε ότι οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εγκατάσταση οχετών και υπογειοποίηση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, γεγονός που καθιστά αναπόφευκτες τις εκτεταμένες εκσκαφές και τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο κ. Σταυρινίδης τόνισε ακόμη ότι υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές για τη διαμπερή κυκλοφορία μέσω των οδών Ελαιώνων και των λεωφόρων Αρχαγγέλου και Στροβόλου.