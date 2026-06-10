Εφετείο: Έδωσε δεύτερη ευκαιρία σε άνδρα που έκανε ληστείες σε περίπτερα στον Στρόβολο με μαχαίρι κουζίνας - Ανεστάλη η ποινή του

Το Εφετείο αποδέχθηκε μερικώς έφεση άνδρα ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης τριών ετών έχοντας καταδικαστεί για τρεις απόπειρες ληστείας κατά τις οποίες απειλούσε υπαλλήλους περιπτέρων με μαχαίρι και κλέψει εν τέλει 20 ευρώ, διατάσσοντας την αναστολή της ποινής φυλάκισής του.

Στην απόφασή του ημερομηνίας 4 Ιουνίου, το Εφετείο αναφέρει ότι «η διάπραξη των αδικημάτων από τον εφεσείοντα διέπεται από προχειρότητα, αφού όπως προκύπτει από τα γεγονότα που τέθηκαν ενώπιον του πρωτόδικου Δικαστηρίου, εισερχόταν σε περίπτερα της περιοχής Στροβόλου χωρίς να καλύπτει το πρόσωπό του και πρότασσε ένα κουζινομάχαιρο που πήρε από το σπίτι του προσπαθώντας να αποσπάσει χρήματα και στις τρεις από τις τέσσερις περιπτώσεις που επιχείρησε ως ανωτέρω και χωρίς να συναντήσει οποιαδήποτε σθεναρή αντίσταση εγκατέλειψε την προσπάθεια».

«Ευτυχώς από τη συμπεριφορά του εφεσείοντα δεν υπήρξαν τραυματισμοί», επισημαίνει.

Όπως το πρωτόδικο Δικαστήριο δέχθηκε, συνεχίζει το Εφετείο, «η κριτική ικανότητα του ήταν μειωμένη, όχι όμως σε βαθμό που να τον απαλλάσσει από την ποινική του ευθύνη αλλά ως εξήγηση για την καταφυγή του στις εγκληματικές πράξεις».

Αναφέρει ότι προσμέτρησε, επίσης, το γεγονός ότι τα περιστατικά που αναφέρονται στο κατηγορητήριο έλαβαν χώραν με οκτώ μήνες διαφορά. Το πρωτόδικο Δικαστήριο, προσθέτει το Εφετείο, «προσμέτρησε, επίσης, τις προσωπικές του περιστάσεις, τις εκθέσεις των ειδικών που προσκομίστηκαν από την Υπεράσπιση, το λευκό ποινικό του μητρώο, την παραδοχή του ενώπιον των Αστυνομικών Αρχών και του Δικαστηρίου, και ορθά κατέληξε να του επιβάλει ποινές φυλάκισης τις οποίες καθόρισε στα 3 χρόνια».

«Έχοντας κατά νου τις αρχές της νομολογίας ανωτέρω, δεν θεωρούμε ότι η επιβληθείσα ποινή εκφεύγει του μέτρου σε σημείο που να δικαιολογείται η παρέμβασή μας. Είναι αυστηρή μεν αλλά όχι έκδηλα υπερβολική», σημειώνει.

«Ο λόγος έφεσης λοιπόν που προβάλλεται ως προς το ύψος της ποινής, ότι δηλαδή είναι έκδηλα υπερβολικές υπό τις περιστάσεις και δεν συνάδουν με τις Αρχές που διέπουν την επιμέτρηση της ποινής, απορρίπτεται», αναφέρει.

Ωστόσο, το Εφετείο αποφαίνεται ότι «έχει δίκαιο η συνήγορος του εφεσείοντα ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο υπέπεσε σε σφάλμα εκτίμησης αναφορικά με τις συνέπειες της επιβληθείσας ποινής στον συγκεκριμένο εφεσείοντα, και τις δυσανάλογα και ιδιαίτερα επαχθείς περιπτώσεις που μπορεί να φέρει στην προσωπική και κοινωνική του κατάσταση».

Αναφορά κάνει το Εφετείο και στην τροποποίηση της νομοθεσίας για αναστολή εκτέλεσης ποινής φυλάκισης το 2003 στη βάση της οποίας «η δικαστική διακριτική ευχέρεια για αναστολή εκτέλεσης ποινών φυλάκισης διευρύνθηκε και το Δικαστήριο εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής αν αυτό δικαιολογείται από το σύνολο των περιστατικών της υπόθεσης και τις προσωπικές συνθήκες ενός κατηγορουμένου».

Το Εφετείο παραπέμπει σε συγκεκριμένη νομολογία και αναφέρει ότι «λαμβάνουμε υπόψη μας ότι ο εφεσείοντας βρίσκεται σε καθεστώς εγκλεισμού από την ημερομηνία κράτησης του, δηλαδή από τις 4.7.2025, δηλαδή για χρονικό διάστημα περίπου 11 μηνών».

«Το διάστημα αυτό κρίνεται επαρκές ώστε να έχει τεθεί αντιμέτωπος με τις συνέπειες της καταδίκης και της φυλάκισης, αποκτώντας ικανοποιητική αντίληψη των συνθηκών του εγκλεισμού και των επιπτώσεων τους», σημειώνει.

«Υπογραμμίζουμε, επίσης, στην παρούσα περίπτωση ότι τα αδικήματα που διέπραξε ο εφεσείοντας είναι μεν σοβαρά αλλά φαίνεται ότι διέπονταν από μεγάλη επιπολαιότητα και δεν ήταν στη βάση των οργανωμένων εγκλημάτων ληστείας. Πέραν της αναστάτωσης που προκλήθηκε με τον τρόπο που ενήργησε ο εφεσείων, κανένα τρίτο πρόσωπο δεν υπέστη ζημιά ή βλάβη από τις ενέργειες του», αναφέρει το Εφετείο στην απόφασή του.

«Λαμβάνουμε υπόψη όλα τα ανωτέρω, αλλά και τις ιδιάζουσες προσωπικές του περιστάσεις, τις οποίες διαπιστώνεται ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν προσμέτρησε δεόντως», προσθέτει.

«Θεωρούμε ότι η χρήση του μέτρου της αναστολής θα επενεργούσε προς την κατεύθυνση της αναμόρφωσης του εφεσείοντα με αποτέλεσμα να κρίνεται ως επωφελέστερη λύση για το κοινωνικό σύνολο και για τον ίδιο τον εφεσείοντα να του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία», σημειώνει.

«Καταλήγοντας και ενεργούντες λοιπόν πρωτογενώς ως προς το θέμα, θεωρούμε ότι αυτή είναι πρέπουσα περίπτωση της αναστολής της ποινής φυλάκισης για τον εφεσείοντα, με βάση τις γενικές αρχές τις οποίες έχουμε αναφέρει. Ο σχετικός λόγος έφεσης λοιπόν επιτυγχάνει ως προς τούτο και το υπόλοιπο όλων των ποινών φυλάκισης αναστέλλεται για τρία έτη από την ημέρα της πρωτόδικης απόφασης», αναφέρει το Εφετείο.

ΚΥΠΕ