Την παρέσυρε μοτοσικλέτα ενώ διέσχιζε τον δρόμο - Σοβαρά τραυματισμένη 50χρονη στη Λευκωσία

Σε οδική σύγκρουση που συνέβη στη Λευκωσία γύρω στις 7.30μ.μ. χθες, γυναίκα ηλικίας 50 ετών τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα μοτοσικλέτα που οδηγούσε 22χρονος στη λεωφόρο Λεμεσού στη Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε και τραυμάτισε την 50χρονη πεζή, η οποία επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η 50χρονη φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα και η κατάσταση της υγείας της περιγράφεται ως σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Τα αίτια και οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται από την Τροχαία Λευκωσίας.