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Του άρπαξαν φακέλους με χρήματα στη μέση του δρόμου – Δύο συλλήψεις στη Λήδρας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Διερευνάται καταγγελία 41χρονου ότι τέσσερα πρόσωπα του απέσπασαν φακέλους με μετρητά

Δύο νεαρά πρόσωπα συνελήφθησαν τα ξημερώματα στη Λευκωσία, μετά από καταγγελία 41χρονου ότι τέσσερα άτομα του απέσπασαν φακέλους με χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία από άνδρα ηλικίας 41 ετών, ο οποίος ανέφερε ότι ενώ περπατούσε σε περιοχή της Λευκωσίας, τέσσερα άγνωστα πρόσωπα φέρονται να του έκλεψαν αριθμό φακέλων που περιείχαν χρήματα.

Μέλη του Υποσταθμού Λήδρας μετέβησαν άμεσα στη σκηνή και, στο πλαίσιο των εξετάσεων, εντόπισαν δύο πρόσωπα ηλικίας 19 και 17 ετών, τα οποία φέρεται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Κατά τη σωματική έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή των δύο υπόπτων χρηματικό ποσό, για την προέλευση του οποίου, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας και οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα εξαήμερης κράτησής τους, προς διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας.

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