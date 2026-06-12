Το Ανώτατο απέρριψε αίτημα του Τυχικού για «πάγωμα» της εκλογής νέου Μητροπολίτη Πάφου

Προσπάθεια του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, μεταξύ άλλων, για αναστολή εφαρμογής της απόφασης της Ιεράς Συνόδου για τη θέση του Μητροπολιτικού Θρόνου Πάφου δια μέσου της έκδοσης διατάγματος Mandamus από το Ανώτατο Δικαστήριο απέτυχε.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην απόφαση ημερομηνίας 11 Ιουνίου, στην αίτηση η οποία καταχωρήθηκε στις 10 Ιουνίου, ο αιτητής επιζητούσε την άδεια του Δικαστηρίου για την καταχώρηση δια κλήσεως αίτησης προς έκδοση προνομιακών διαταγμάτων τύπου mandamus, προσωρινών διαταγμάτων, αναστολής διενέργειας οποιασδήποτε περαιτέρω συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου για οποιοδήποτε θέμα αφορά τον Αιτητή και λήψη οποιασδήποτε απόφασης σε σχέση με αυτόν μέχρι την αποπεράτωση της διαδικασίας για την έκδοση των αιτούμενων Προνομιακών Ενταλμάτων, καθώς και μεταξύ άλλων προσωρινό διάταγμα. με το οποίο να αναστέλλεται η εφαρμογή και/ή εκτέλεση της απόφασης της 26ης Μαΐου 2026 της Ιεράς Συνόδου περί πλήρωσης του Μητροπολιτικού Θρόνου Πάφου και εκλογής νέου Μητροπολίτη.

«Με δεδομένη και καλά εδραιωμένη τη νομολογία, σύμφωνα με την οποία η Εκκλησία της Κύπρου δεν αποτελεί θεσμοθετημένη Αρχή της Δημοκρατίας, ούτε όργανο κυβερνήσεως, ούτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αντιθέτως, έχει χαρακτηριστεί ως ιδιάζων οργανισμός ιδιωτικού δικαίου, ο οποίος δεν ασκεί κρατική ή πολιτειακή εξουσία κατά τρόπο που να υπόκειται σε κρατικό έλεγχο, οι αποφάσεις των οργάνων της, περιλαμβανομένης της Ιεράς Συνόδου, δεν συνιστούν πράξεις άσκησης δημόσιας εξουσίας ούτε ανάγονται στην εκτέλεση δημόσιου καθήκοντος ως τούτο απαιτείται για να ενεργοποιήσει τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου, για την παραχώρηση ή μη θεραπείας μέσω της έκδοσης προνομιακού εντάλματος τύπου Mandamus», αναφέρει το Ανώτατο.

Συνακόλουθα των πιο πάνω, προσθέτει, «εκ των πραγμάτων, δεν παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης των αιτούμενων προνομιακών ενταλμάτων, τύπου Mandamus, τα οποία συναρτώνται με τις συγκεκριμένες αποφάσεις και πρακτικά της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου».

Όπως σημειώνει, «η αποτυχία των αιτημάτων για την παραχώρηση άδειας για την καταχώρηση δια κλήσεως αίτησης για την έκδοση των πιο πάνω ενταλμάτων Mandamus, σφραγίζει, από μόνη της, την τύχη των αιτημάτων για έκδοση προσωρινών διαταγμάτων μέχρι την τελική εκδίκαση της αίτησης για έκδοση των σχετικών ενταλμάτων Mandamus, για τα οποία δεν δόθηκε άδεια».

Ούτε, συνεχίζει το Ανώτατο, «προσφέρεται η παρούσα δικαιοδοσία για την έκδοση προσωρινών διαταγμάτων, κατά τον τρόπο που αυτά επιζητούνται, αυτόνομα και αποσυναρτημένα από τα αφορώντα στην παρούσα προνομιακά εντάλματα Mandamus, παραπέμποντας γενικά σε ζητήματα νομιμότητας των αποφάσεων της έκπτωσης του Αιτητή από το Μητροπολιτικό θρόνο και της αργίας του».

«Η αναζήτηση δε, κατά τρόπο γενικό, δηλωτικής και/ή αναγνωριστικής απόφασης, ως προβάλλεται στο Αιτητικό Δ της υπό κρίση αίτησης, χωρίς αυτή να διασυνδέεται με την προνομιακή δικαιοδοσία του Δικαστηρίου και οποιοδήποτε προνομιακό ένταλμα που δύναται να εκδοθεί στο πλαίσιο της, καθιστά εκ των πραγμάτων ατελέσφορη και αδύνατη την προώθηση και τη συζήτηση της, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας», συμπληρώνει.

Άλλωστε, αναφέρει το Δικαστήριο, «μεσολαβούσης και της απόφασης ημερομηνίας 26.5.2026, δεδομένη είναι η δυνατότητα για αναζήτηση σχετικών θεραπειών εκ μέρους του Αιτητή, μετερχόμενος άλλες, διαθέσιμες διαδικασίες και δικαιοδοσίες, ως έπραξε τούτο σε προγενέστερο χρόνο, προωθώντας ανάλογα αιτήματα ενώπιων του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

«Το γεγονός ότι η προηγηθείσα προσπάθεια του, δεν καρποφόρησε για το λόγο που εξήγησε το αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο (μη κατάδειξη κατεπείγοντος ή άλλης ιδιαίτερης περίστασης, ως η έννοια του όρου περιλαμβάνεται στο Μέρος 25.2(2)(β) των Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας) δεν διαφοροποιεί το γεγονός ότι παρέχεται στην πλευρά του η δυνατότητα, αναζήτησης σχετικής θεραπείας, μέσω άλλου, διαθέσιμου ένδικου μέσου», προσθέτει.

«Αναπόδραστη κατάληξη όλων των πιο πάνω, είναι ότι η υπό συζήτηση Αίτηση δεν μπορεί να έχει επιτυχή κατάληξη. Δεν έχει καταδειχθεί, στο βαθμό έστω που απαιτείται σε αιτήσεις του είδους, ότι συντρέχουν λόγοι για την αιτούμενη παρέμβαση του Δικαστηρίου», σημειώνει, καταλήγοντας ότι «η Αίτηση απορρίπτεται».