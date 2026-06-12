Έγγραφα Κεντρικών Φυλακών: «Το μόνο που αποκαλύφθηκε είναι οι συνταγές για τα κρουασάν» – Από 300.000 έμειναν 392

Με διαδοχικές αναθεωρήσεις των αριθμών των επίμαχων εγγράφων και με την υπεράσπιση να υποστηρίζει ότι ορισμένα από τα έγγραφα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα εμφανίζονται ταυτόχρονα μαυρισμένα, ορατά στο μαρτυρικό υλικό ή ακόμη και δημοσιευμένα στο διαδίκτυο, συνεχίστηκε την Παρασκευή ενώπιον του Κακουργιοδικείου η διαδικασία στην υπόθεση των κατ’ ισχυρισμό κρατικών εγγράφων, που εντοπίστηκαν στην οικία δεσμοφύλακα τον Απρίλιο του 2025.

Το Δικαστήριο είχε ορίσει τη σημερινή διαδικασία, προκειμένου να εξετάσει τα έγγραφα τα οποία η κατηγορούσα Αρχή εξακολουθεί να μην παραδίδει στην υπεράσπιση, ώστε να αποφασίσει κατά πόσο εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρέθηκε η σημαντική μεταβολή του αριθμού των εγγράφων που η κατηγορούσα Αρχή θεωρεί ότι δεν μπορούν να παραδοθούν στην υπεράσπιση. Ενώ αρχικά γινόταν λόγος για χιλιάδες έγγραφα που εμπίπτουν σε ζητήματα δημόσιου συμφέροντος και εθνικής ασφάλειας, ο αριθμός τους μειώθηκε σταδιακά και σήμερα ανέρχεται σε 392.

Συγκεκριμένα, όπως λέχθηκε από την υπεράσπιση, από τις αρχικές αναφορές της Αστυνομίας για περίπου 300.000 κρατικά, απόρρητα και εμπιστευτικά έγγραφα, ο αριθμός περιορίστηκε στις 48.432 αναφορές του κατηγορητηρίου, ενώ στη συνέχεια η κατηγορούσα Αρχή υποστήριξε ότι περίπου 2.900 έγγραφα δεν μπορούσαν να δοθούν στην υπεράσπιση.

Ο αριθμός αυτός μειώθηκε αργότερα σε 1.784, στη συνέχεια σε 440 και κατά τη σημερινή διαδικασία περιορίστηκε περαιτέρω στα 392 έγγραφα.

Επίκληση δημόσιου συμφέροντος και εθνικής ασφάλειας από την ΚΑ

Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου, υποστήριξε ότι μέρος των εγγράφων αφορά ιατρικές εκθέσεις, πειθαρχικές υποθέσεις και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

«Το όνομα και το ιατρικό ιστορικό εμπίπτουν στην ιδιωτική ζωή τρίτων προσώπων που προστατεύεται από το Σύνταγμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όπου ήταν δυνατόν αφαιρέθηκαν ονόματα και αριθμοί ταυτότητας και τα έγγραφα παραδόθηκαν στην υπεράσπιση χωρίς να επηρεάζονται, κατά την άποψή της, τα δικαιώματα των κατηγορουμένων.

Αναφερόμενη στους χάρτες και σε άλλα έγγραφα που αφορούν τις Φυλακές, υποστήριξε ότι η δημοσιοποίησή τους «επηρεάζει την ασφάλεια των Φυλακών».

Για τα 392 έγγραφα, που εξακολουθούν να μην παραδίδονται πλήρως στην υπεράσπιση, η κ. Ματθαίου ανέφερε ότι «είναι η θέση μας πως αυτά εμπίπτουν σε κατηγορία προστασίας δημόσιου συμφέροντος και κάποια από αυτά στην εθνική ασφάλεια».

Σύμφωνα με την αγόρευσή της, τα έγγραφα περιλαμβάνουν αλληλογραφία για σχέδια εκκένωσης, πληροφορίες για το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, συνθήκες κράτησης προστατευόμενων προσώπων, έγγραφα για συστήματα ασφαλείας των Φυλακών, αλληλογραφία μεταξύ Αστυνομίας και Κεντρικών Φυλακών, καθώς και εκθέσεις και καταγγελίες για τις οποίες, όπως υποστήριξε, συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος.

«Το μόνο που βρέθηκε ήταν οι συνταγές για τα κρουασάν», είπε ο Τριανταφυλλίδης

Απαντώντας, ο δικηγόρος της πρώτης κατηγορούμενης, Κρις Τριανταφυλλίδης, έκανε εκτενή αναφορά στην πορεία της υπόθεσης και στη σταδιακή μείωση των αριθμών των εγγράφων.

«Το μόνο που αποκαλύφθηκε είναι οι συνταγές για τα κρουασάν», ανέφερε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στην αρχική έρευνα στην οικία του δεσμοφύλακα.

Στη συνέχεια τόνισε ότι «η κατηγορούσα Αρχή είπε είναι 2.900 τα διαβαθμισμένα, μετά έγιναν 1.784 και μετά εμείναμε με 440 από τις 300 χιλιάδες», για να σημειώσει ότι «αυτή είναι η ιστορική πορεία των εγγράφων σε αυτή την υπόθεση».

Ο κ. Τριανταφυλλίδης υποστήριξε ότι κανένα από τα έγγραφα δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις που επικαλείται η κατηγορούσα Αρχή και διερωτήθηκε σε ποια ακριβώς νομική βάση στηρίζεται η επιχειρηματολογία της.

«Η κατηγορούσα Αρχή λέει καλύπτονται από τις εξαιρέσεις. Πάνω σε ποια Κανονιστική Διοικητική Πράξη βασίζεται την επιχειρηματολογία της;», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι στις προηγούμενες διαδικασίες γινόταν αναφορά σε κανονισμούς του 2025, ενώ το κατηγορητήριο παραπέμπει σε διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Αναφερόμενος στα επίμαχα έγγραφα, υποστήριξε ότι «οι εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή δημοσιεύονται», ενώ διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να καλύπτονται από εξαίρεση;».

Δημητρίου: «Διακρίνω μια υπερβολή και αφήνονται εντυπώσεις»

Η 2η κατηγορούμενη Αθηνά Δημητρίου, η οποία εκπροσωπεί τον εαυτό της, επικεντρώθηκε στις συνεχείς διαφοροποιήσεις των αριθμών και στη διαχείριση των εγγράφων από την κατηγορούσα Αρχή.

«Διακρίνω μια υπερβολή και αφήνονται εντυπώσεις. Αυτή η εντύπωση και υπερβολή δεν δικαιολογούν στο μυαλό ενός λογικού ανθρώπου πώς ξεκινούμε στις 300 χιλιάδες και σήμερα καταλήγουμε στα 392 έγγραφα», ανέφερε.

Υποστήριξε ακόμη ότι έγγραφα που χαρακτηρίστηκαν ως ζητήματα εθνικής ασφάλειας αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν διαθέσιμα ή δημοσιευμένα.

«Τα έγγραφα που χαρακτηρίστηκαν ως εθνικής ασφάλειας τα είδα ένα προς ένα. Τα περισσότερα από αυτά υπάρχουν στο διαδίκτυο», είπε.

Κατά την αγόρευσή της παρέδωσε στο Δικαστήριο δέσμη εγγράφων, για τα οποία υποστήριξε ότι τα ίδια ακριβώς έγγραφα εμφανίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις μαυρισμένα και σε άλλες πλήρως ορατά μέσα στο μαρτυρικό υλικό.

Επίσης, αναφέρθηκε σε επιστολές, εκθέσεις, ερωτήσεις βουλευτών, σχέδια εκκένωσης και έγγραφα που σχετίζονται με το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Όπως υποστήριξε, τα εν λόγω έγγραφα είτε είναι ήδη δημοσιευμένα, είτε έχουν δοθεί σε άλλη μορφή χωρίς απαλείψεις.

Καταληκτικά, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι θεωρεί πως το βάρος να αποδειχθεί η αναγκαιότητα απόκρυψης των εγγράφων μεταφέρεται ουσιαστικά στην υπεράσπιση, αντί να παραμένει στην Κατηγορούσα Αρχή, υποστηρίζοντας ότι αυτό επηρεάζει το δικαίωμά της σε δίκαιη δίκη και παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματά της.

«Προστατεύονται άλλα δεδομένα, όχι του πελάτη μου», είπε η Χ. Κωνσταντίνου

Η δικηγόρος του 3ου κατηγορούμενου, Χλόη Κωνσταντίνου, υποστήριξε ότι πολλά από τα έγγραφα που θεωρούνται διαβαθμισμένα δεν φέρουν υπογραφές, ημερομηνίες ή χαρακτηρισμούς ασφαλείας.

Παράλληλα έκανε λόγο για «επιλεκτική προστασία προσωπικών δεδομένων», σημειώνοντας ότι στο μαρτυρικό υλικό περιλαμβάνονται προσωπικά στοιχεία του πελάτη της και της οικογένειάς του χωρίς απαλείψεις, ενώ η κατηγορούσα Αρχή επικαλείται προστασία προσωπικών δεδομένων για άλλα πρόσωπα.

Οι δικηγόροι των υπόλοιπων κατηγορουμένων συμφώνησαν και στήριξαν τις θέσεις που εξέφρασαν οι υπόλοιποι συνήγοροι υπεράσπισης.

Το Κακουργιοδικείο, μετά την ακρόαση των θέσεων όλων των πλευρών, επιφύλαξε την απόφασή του επί του ζητήματος, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί στις 28 Ιουλίου του 2026, στις 09:00.

Πηγή: ΚΥΠΕ