Λεμεσός: Παραλίγο τραγωδία στην Ακτή Ολυμπίου - Ναυαγοσώστες έσωσαν ζεύγος από πνιγμό

Ζεύγος από το Νεπάλ το οποίο κινδύνευσε να πνιγεί διέσωσαν την Κυριακή οι ναυαγοσώστες της Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ναυαγοσωστικής Μονάδας Λεμεσού το περιστατικό συνέβη χθες στις 17:30 το απόγευμα στην περιοχή της Ακτής Ολυμπίου.

Όπως αναφέρεται, ο νεαρός επιχείρησε να επιστρέψει από τους βράχους προς την ακτή, παρά το γεγονός ότι δεν είχε καλή γνώση κολύμβησης και διέθετε περιορισμένες δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, άρχισε να βυθίζεται και, σε κατάσταση πανικού, άρπαξε τη σύζυγό του που βρισκόταν κοντά του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν και οι δύο.

Οι ναυαγοσώστες που επιβλέπαν την περιοχή λουόμενων οι οποίοι είχαν ήδη εντοπίσει τον άνδρα ως αδύναμο κολυμβητή σε επικίνδυνο σημείο, ανταποκρίθηκαν άμεσα με τη ναυαγοσωστική σανίδα (rescue board). Ταυτόχρονα πολίτες που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση (περίπου 20 μέτρα) έσπευσαν να βοηθήσουν και αυτοί.

«Οι ναυαγοσώστες ανέσυραν τον 25χρονο με ασφάλεια πάνω στη σανίδα. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε και το γειτονικό ναυαγοσωστικό σημείο ΛΕΜ 15 που διαθέτει jet ski, καθώς αν δεν υπήρχε η έγκαιρη επέμβαση τόσο των ναυαγοσωστών όσο και των ικανών κολυμβητών-πολιτών που έσπευσαν να βοηθήσουν η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολλαπλά θύματα» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Μετά τη μεταφορά του στην ακτή, ο 25χρονος εξετάστηκε από τους ναυαγοσώστες, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Δεδομένου ότι δεν χρειάστηκε περαιτέρω ιατρική φροντίδα, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να κριθεί απαραίτητη η διακομιδή του με ασθενοφόρο.

Η Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού υπενθυμίζει στους πολίτες να μην επιχειρούν κολύμβηση σε δύσκολα ή βραχώδη σημεία αν δεν είναι ικανοί κολυμβητές και να μην υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους, ειδικά όταν υπάρχουν ρεύματα ή άνεμος.

Σε περίπτωση ανάγκης, τους καλεί να διατηρούν την ψυχραιμία τους και να καλούν βοήθεια χωρίς να αρπάζουν συνοδούς τους, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να θέσει και τους δύο σε κίνδυνο.

Πηγή: ΚΥΠΕ