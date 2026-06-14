Εδώ ο κόσμος καίγεται και τα fake news κάνουν... πάρτι: Δύο παραδείγματα παραπληροφόρησης από την πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό

Τις ώρες ή τις μέρες της κρίσης οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας δεν επιχειρούν μόνο απέναντι από τις συνέπειες των φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών. Είναι συγχρόνως αντιμέτωπες με τα αμείλικτα, πολλές φορές, δόντια της παραπληροφόρησης, η οποία μπορεί να ορθώσει σοβαρά εμπόδια στο έργο τους, να επιδεινώσει σημαντικά μία ήδη δύσκολη κατάσταση, ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Στις μέρες μας η ευρεία χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει γιγαντώσει το φαινόμενο και ένα βασικό όπλο που προκρίνεται για την αντιμετώπισή του είναι η αναβαθμισμένη πολιτική επικοινωνία που καλείται να αναπτύξει κάθε υπηρεσία πολιτικής προστασίας ώστε να επεμβαίνει άμεσα και να διαψεύδει τους επικίνδυνα αφελείς ή επιτήδειους. «Όπως πετούσε η φωτιά» Σε αυτή τη διαδικασία...