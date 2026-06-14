Τις ώρες ή τις μέρες της κρίσης οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας δεν επιχειρούν μόνο απέναντι από τις συνέπειες των φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών. Είναι συγχρόνως αντιμέτωπες με τα αμείλικτα, πολλές φορές, δόντια της παραπληροφόρησης, η οποία μπορεί να ορθώσει σοβαρά εμπόδια στο έργο τους, να επιδεινώσει σημαντικά μία ήδη δύσκολη κατάσταση, ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Στις μέρες μας η ευρεία χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει γιγαντώσει το φαινόμενο και ένα βασικό όπλο που προκρίνεται για την αντιμετώπισή του είναι η αναβαθμισμένη πολιτική επικοινωνία που καλείται να αναπτύξει κάθε υπηρεσία πολιτικής προστασίας ώστε να επεμβαίνει άμεσα και να διαψεύδει τους επικίνδυνα αφελείς ή επιτήδειους. «Όπως πετούσε η φωτιά» Σε αυτή τη διαδικασία...
Εδώ ο κόσμος καίγεται και τα fake news κάνουν... πάρτι: Δύο παραδείγματα παραπληροφόρησης από την πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό
Στην πρώτη περίπτωση εκπρόσωπος πολιτικής ομάδας κατήγγειλε την Πολιτική Άμυνα, είπε ότι αρνήθηκε να του παραδώσει λάστιχο με νερό για να επιχειρήσει σε χαράδρα. Στη δεύτερη, influencer έκανε έκκληση για 600 μερίδες φαγητό προς τους πυρόπληκτους, οι οποίες πετάχτηκαν
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