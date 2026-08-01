Drones από τα κατεχόμενα πάνω από την αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Αμμοχώστου – Η ομιλία του Δήμαρχου και οι υποσχέσεις του ΠτΔ

Αλλεπάλληλες παραβιάσεις του καθεστώτος στη νεκρή ζώνη με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), τα οποία απογειώθηκαν από τα κατεχόμενα, καταγράφηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Δερύνειας, σε κοντινή απόσταση από τον χώρο της αντικατοχικής εκδήλωσης του Δήμου Αμμοχώστου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το περιστατικό, ενώ αναμένεται να προχωρήσουν σε σχετικά διαβήματα για παραβίαση του status quo στη νεκρή ζώνη.

Τα drones, σύμφωνα με πληροφορίες, απογειώθηκαν από τα κατεχόμενα και κινήθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση από τον χώρο όπου πραγματοποιούνταν η αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Αμμοχώστου, στη Δερύνεια, προκαλώντας προβληματισμό στις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα δεδομένα του περιστατικού, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο των ελεύθερων περιοχών και ενδέχεται να υπήρξε παραβίαση του υφιστάμενου καθεστώτος στη νεκρή ζώνη.

Για την υπόθεση αναμένεται να γίνουν τα προβλεπόμενα διαβήματα προς τα αρμόδια όργανα, ενώ οι Αρχές αξιολογούν όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένου οπτικοακουστικού υλικού από το περιστατικό.

Υπόσχεση επιστροφής

Από τη Δερύνεια, λίγα μόλις μέτρα από την κατεχόμενη Αμμόχωστο, οι ξεριζωμένοι κάτοικοί της πόλης ανανέωσαν για ακόμη μία χρονιά την υπόσχεση της επιστροφής στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργάνωσε και φέτος ο Δήμος Αμμοχώστου στην προσφυγιά με κεντρικό σύνθημα "Η Αμμόχωστος δεν είναι hashtag. Είναι η ιστορία σου".

Οι εκδηλώσεις άρχισαν με την τελετή αδελφοποίησης του προσφυγικού Δήμου με τον σερβικό Δήμο Λιουμπόβια και κορυφώθηκαν με τη μεγάλη αντικατοχική εκδήλωση, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αμμοχώστου στην ακριτική Δερύνεια.

Μετά την τελετή αδελφοποίησης ακολούθησε πορεία των Αμμοχωστιανών και άλλων πολιτών, προσφύγων και μη, προς το οδόφραγμα Δερύνειας, όπου έγινε η επίδοση ψηφίσματος στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ, το οποίο για ακόμα μια χρονιά καλεί την Τουρκία να τερματίσει τις έκνομες ενέργειές της στην Αμμόχωστο, να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και να συμβάλει στην εξεύρεση συνολικής λύσης. Απαιτεί την επιστροφή της περίκλειστης περιοχής στους νόμιμους κατοίκους της υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και καλεί λαό και ηγεσία λαό να ενώσουν δυνάμεις για την επιστροφή της Αμμοχώστου.

Την επίδοση του ψηφίσματος ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των τεθνεώτων Αμμοχωστιανών, εις μνήμην των πεσόντων του 1974, των δολοφονημένων αμάχων και όσων έφυγαν από τη ζωή στην προσφυγιά χωρίς να επιστρέψουν ποτέ στον τόπο καταγωγής τους.

Στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, στην Δερύνεια, πραγματοποιήθηκε η κεντρική αντικατοχική εκδήλωση, με το μήνυμα πως η κατοχή δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα και το "I Love Famagusta" της αφίσας της εκδήλωσης να αντηχεί μέσα από τις σκέψεις των Αμμοχωστιανών.

Η εκδήλωση άρχισε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη χορωδία του Δήμου και συνεχίστηκε με χαιρετισμό από τον Πρόεδρο Πολιτιστικής Επιτροπής Δήμου Αμμοχώστου Γιώργο Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος είπε πως η Αμμόχωστος είναι η ιστορία των ανθρώπων της, οι δρόμοι, οι εκκλησίες, ένα κομμάτι της Κύπρου. Ο αγώνας συνεχίζεται, τόνισε και πρόσθεσε πως η Αμμόχωστος είναι σύμβολο αντίστασης και ελπίδας, υπόσχεση στις νέες γενιές ότι η μνήμη θα μείνει ζωντανή. Η Αμμόχωστος, τόνισε, δεν ανήκει στη λήθη, η Αμμόχωστος ανήκει στους ανθρώπους της. Ευχήθηκε τέλος να είναι η τελευταία φορά που βρίσκονται μακριά και του χρόνου να είναι στην πόλη τους να γιορτάζουν την επιστροφή.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυνε ο Δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος, ο οποίος τόνισε πως η Αμμόχωστος δεν είναι ένα θέμα της επικαιρότητας αλλά μια ανοιχτή πληγή για ολόκληρη την Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι η επιστροφή της περίκλειστης πόλης αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και δεν μπορεί να παραμεριστεί. Η πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο, σημείωσε ο κ. Νικολέττος, δημιούργησε εύλογες προσδοκίες για κινητικότητα στο Κυπριακό. "Κάθε ουσιαστική πρωτοβουλία που μπορεί να οδηγήσει στην επανέναρξη πραγματικών διαπραγματεύσεων πρέπει να αξιοποιηθεί με σοβαρότητα", τόνισε.

Η επιστροφή της περίκλειστης πόλης στους νόμιμους κατοίκους της, είπε σε άλλο σημείο του χαιρετισμού του, αποτελεί σαφή υποχρέωση που απορρέει από τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Καμία παράνομη ενέργεια και καμία προσπάθεια δημιουργίας νέων τετελεσμένων δεν μπορεί να ακυρώσει αυτή την υποχρέωση. Διαβεβαίωσε, επίσης πως ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας θα εξακολουθήσει να στέκεται δίπλα στον Δήμο Αμμοχώστου και στους νόμιμους κατοίκους της πόλης.

"Απόψε, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από τη Μητρόπολή μας, στέλνουμε προς κάθε κατεύθυνση ένα καθαρό μήνυμα: η Αμμόχωστος έχει νόμιμους κατοίκους, έχει ιστορία, έχει δικαιώματα και έχει μέλλον", είπε ακόμα.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η ομιλία του Δημάρχου Αμμοχώστου Δρ. Σίμου Ιωάννου, ο οποίος μίλησε όχι μόνο ως Δήμαρχος αλλά ως πρόσφυγας και Βαρωσιώτης. Περιέγραψε τα 52 χρόνια προσφυγιάς ως χρόνια αναμονής, ανεκπλήρωτων υποσχέσεων και ελπίδας που δεν έσβησε ποτέ. Έστειλε μήνυμα πως η Αμμόχωστος παραμένει «το κλειδί και η καρδιά της Κύπρου», προειδοποιώντας ότι τα νέα τετελεσμένα στην κατεχόμενη πόλη καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την εφαρμογή των ψηφισμάτων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στο αίσθημα της αδικίας για να τονίσει ότι αυτά τα συναισθήματα χαλυβδώνουν τη θέλησή μας να απαλλάξουμε την πατρίδα μας από τα δεσμά της κατοχής. Πενήντα δύο χρόνια, η Αμμόχωστος, όπως και όλες οι κατεχόμενες πόλεις και χωριά μας δεν έλειψαν ούτε και μιά μέρα από τα όνειρά μας από τότε, πρόσθεσε. Ο ΠτΔ είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ότι συμμερίζεται τα αισθήματα και αγωνία των Αμμοχωστιανών και των προσφύγων. Επανέλαβε, όπως είπε ότι έχει την τόλμη και το θάρρος να διαπραγματευτεί, "να διεκδικήσω, να συμβιβαστώ, η λύση του Κυπριακού παραμένει η πιο ευγενής μου φιλοδοξία και το τάμα της ζωής μου. Δεν θα γίνω ο Πρόεδρος που θα βάλω την υπογραφή μου σε μία λύση που δεν θα αντέξει στον χρόνο, όπως και δεν θα γίνω ο Πρόεδρος της διχοτόμησης".

Η Αμμόχωστος, είπε, επίσης, είναι η σημαία του αγώνα μας, τονίζοντας ότι η επιστροφή της πόλης είναι εφικτή.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, Υπουργοί, εκπρόσωποι της ελληνικής Βουλής, αντιπροσωπείες από τη Σερβία και τη Βρετανία, Πρέσβεις ξένων χωρών στη Λευκωσία, Δήμαρχοι ελληνικών πόλεων, αρχηγοί κομμάτων κ.ά.

Κύπριοι καλλιτέχνες μαζί με τη χορωδία του Δήμου Αμμοχώστου διάνθιζαν με τραγούδια την εκδήλωση. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με το κεντρικό μήνυμα να πλανάται στην ατμόσφαιρα, πως η Αμμόχωστος δεν αποτελεί ανάμνηση ούτε σύνθημα. Παραμένει ζωντανή διεκδίκηση, ιστορία και δικαίωμα επιστροφής.

Η Αμμόχωστος το κλειδί και η καρδιά για τη σωτηρία της Κύπρου, είπε ο Σίμος Ιωάννου

Η Αμμόχωστος είναι το «κλειδί και η καρδιά» για τη σωτηρία του τόπου μας, ανέφερε το βράδυ του Σαββάτου ο Δήμαρχος Αμμοχώστου, Σίμος Ιωάννου, κατά την ομιλία του στην Αντικατοχική Εκδήλωση του Δήμου Αμμοχώστου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ενδεχόμενη επιστροφή της περίκλειστης πόλης στους νόμιμους κατοίκους της "μπορεί να αποτελέσει την αρχή μίας χιονοστιβάδας θετικών εξελίξεων για το Κυπριακό".

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι “παρά το πέρασμα των χρόνων, τον ερχομό νέων γενιών, την ανάπτυξη και την εισροή πλούτου στο νησί, το μέλλον μας υπαγορεύεται ακόμη από την ανοικτή σύγκρουση και τις σάπιες καταστάσεις που αυτή συντηρεί. Έτσι, οι ξένες επιβουλές και οι διχοτομικοί σχεδιασμοί της δεκαετίας του 1950 βαραίνουν σαν οφειλόμενος τόκος το μέλλον των παιδιών μας το 2026”, τόνισε.

“Γιατί η κατοχική πραγματικότητα γεννά απευκταίες ανάγκες και επικίνδυνες συνήθειες. Η ανάγκη παρουσιάζεται ως αρετή και η υστεροβουλία ως ρεαλισμός”, είπε ο κ. Ιωάννου, προσθέτοντας ότι “η περιχαράκωση σε φάλτσα αφηγήματα, η αναζήτηση ασφάλειας υπό τις φτερούγες κοράκων, διεθνούς προστασίας σε βάρος αρχών, τα οράματα ρεβανσισμού, οι σοβινιστικές φαντασιώσεις, παρά τις υπερφίαλες διακηρύξεις τους, φλερτάρουν στην πραγματικότητα με τη διατήρηση του βολέματος εντός του status quo”.

“Όμως και αυτή η σιωπηρή αποδοχή των τετελεσμένων του εγκλήματος του 1974 είναι στην πραγματικότητα ευσεβοποθισμός. Γιατί η καταστροφή είναι εξελισσόμενη”, σημείωσε ο Δήμαρχος Αμμοχώστου. “Τα νέα τετελεσμένα στην Αμμόχωστο μαρτυρούν του λόγου το αληθές. Το εποικισμένο κομμάτι της πόλης αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της”, πρόσθεσε.

“Σε αυτό το 83% της πόλης μας οι αλλαγές που επιφέρει ο εποικισμός και οι αναπτύξεις συνεχίζονται αμείωτες. Εδώ και χρόνια οι περιουσίες μας στις βόρειες συνοικίες της πόλης αλλοιώνονται μέσω τεράστιων επενδύσεων”, είπε ο Σίμος Ιωάννου, επισημαίνοντας ότι “νέες παράνομες αναπτύξεις σημειώνονται όλο και πιο νότια”.

“Αυτή είναι η μοίρα της Αμμοχώστου στη σιωπηρή διχοτόμηση, στην κινούμενη άμμο του στάτους κβο, ίδια με τη μοίρα της κάθε κατεχόμενης πόλης και χωριού μας”, υπογράμμισε.

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι “η ελπίδα για την Αμμόχωστο και την επιστροφή της είναι υπόσχεση για ολόκληρη την κατεχόμενη Κύπρο μας. Η υλοποίηση των ψηφισμάτων 550 και 789 για επιστροφή της περίκλειστης Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της υπό την αιγίδα του ΟΗΕ πρέπει να είναι διεκδίκηση όλων μας”, επεσήμανε.

“Γιατί ακόμη και αν η περίκλειστη είναι μόνο το 17% της πόλης, μία τέτοια κίνηση μπορεί να αποτελέσει την αρχή μίας χιονοστιβάδας θετικών εξελίξεων για το Κυπριακό, για τους υπόλοιπους Αμμοχωστιανούς, για το σύνολο των προσφύγων”, εξήγησε. “Γιατί μπορεί να αποτελέσει το γύρισμα του κλειδιού που ανοίγει την πόρτα της συνολικής λύσης. Γιατί η υλοποίηση των ψηφισμάτων αυτών δύναται να δημιουργήσει δυναμικές οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας των οποίων ο παλμός τους να αιμοδοτήσει τη λύση του Κυπριακού”, συμπλήρωσε.

“Αν υπάρχει κάποιος που διαφωνεί με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία υιοθετεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα, ας το δηλώσει ευθέως και ας βρεθεί στο ίδιο στρατόπεδο με την Τουρκία, η οποία σε παραβίαση των ψηφισμάτων αυτών άνοιξε την περίκλειστη περιοχή Αμμόχωστου, μετέτρεψε τον πόνο μας σε τουριστική ατραξιόν, σε προϊόν σκοτεινού τουρισμού, με νέες επεμβάσεις στις περιουσίες μας, με κατεδαφίσεις, με παράνομα έργα στις όμορφες παραλίες μας”, τόνισε.

Ως Δήμος, συνέχισε, “έχουμε επανειλημμένα καταγγείλει τις νέες τουρκικές παραβιάσεις και έχουμε τονίσει ξανά και ξανά πως στόχος της Τουρκίας είναι να ανατρέψει κάθε ελπίδα. Γιατί όσο η δυνατότητα επιστροφής στην πόλη μας παραμένει εφικτή, οι τουρκικές επιδιώξεις της μονιμοποίησης της διχοτόμησης δεν μπορούν να επιτευχθούν”, είπε ο Σίμος Ιωάννου.

“Ως Δήμος Αμμοχώστου δηλώνουμε ξεκάθαρα και απερίφραστα πως το όραμά μας για την πόλη είναι εφικτό και θεμιτό μόνο εάν περιλαμβάνει όλους τους Αμμοχωστιανούς, Ε/κ και Τ/κ”, ανέφερε, προσθέτοντας ότι “ως Δήμος Αμμοχώστου στηρίζουμε τις δυνάμεις των Τ/κ που συμμερίζονται τόσο τις δυνατότητες της επιστροφής, της ελευθερίας και της ειρήνης όσο και τους κινδύνους που εγκυμονεί η διαιώνιση της κατοχής και της ανοιχτής σύγκρουσης”.

“Γνωρίζουμε πως οι προσπάθειές μας για εμβάθυνση και επέκταση των σχέσεών μας με τις προοδευτικές ομάδες των Τ/κ περνούν μέσα από τα εμπόδια της κατοχής. Είναι μία επίπονη διαδικασία αμοιβαίας κατανόησης και δημιουργίας μόνιμων γεφυρών επικοινωνίας. Σε αυτή τη διαδικασία που χρειάζεται πολιτικό θάρρος και αποφασιστικότητα, ευελπιστούμε να βρούμε συμμάχους σε κοινωνικό και πολιτειακό επίπεδο”, επεσήμανε.

“Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο αυτή την εβδομάδα πότισε το δέντρο της ελπίδας που τα 9 χρόνια λειψυδρίας από το Κραν Μοντανά άφησαν να ξεραίνεται”, ανέφερε ο Δήμαρχος Αμμοχώστου. “Όμως η ελπίδα - την οποία τόσο βασανίσαμε αλλά και τόσο μας βασάνισε κάθε φορά που ετοιμάζαμε ανώφελα τις βαλίτσες μας για να επιστρέψουμε στο Βαρώσι – η ελπίδα λοιπόν είναι μία επίμονη ερωμένη και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί της”, είπε.

“Το αν θα καταφέρουμε, με ειλικρίνεια και αμετακίνητη επιμονή στις συγκλίσεις και το κεκτημένο των συνομιλιών, με επιμονή στη συμφωνημένη βάση λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, να αναγκάσουμε την Τουρκία να διανύσει μαζί μας το τελευταίο μίλι για τη λύση από το σημείο που έμεινε στο Κραν Μοντανά, είναι το δύσκολο έργο της πολιτικής ηγεσίας αυτού του τόπου. Όμως έχουμε και εμείς τον δικό μας ρόλο να παίξουμε”, υπογράμμισε.

“Δηλώνουμε έτοιμοι για το μεγάλο, δύσκολο αλλά ωραίο ταξίδι της επιστροφής, για την προοπτική ενός καλύτερου μέλλοντος για τα παιδιά μας”, ανέφερε ο κ. Ιωάννου. “Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μπορούμε να υπολογίζουμε στο μέλλον μόνο όταν διασφαλιστεί ότι θα το ζήσουμε μαζί, μακριά από ξένους στρατούς, κατοχή και εποικισμό”, πρόσθεσε.

“Γιατί εάν εμείς στερηθήκαμε το μέλλον που διαγραφόταν μπροστά μας, στα παιδιά μας οφείλουμε ένα μέλλον ειρήνης, ελευθερίας και αναγέννησης στην Αμμόχωστό μας και σε όλη την Κύπρο μας”, είπε ο Δήμαρχος Αμμοχώστου.

“Παραμένουμε εδώ λοιπόν 52 χρόνια μεγαλύτεροι αλλά με μισό αιώνα πεποίθησης πως η Αμμόχωστος είναι το «κλειδί και η καρδιά» για τη σωτηρία του τόπου μας. Ούτε σύνθημα, ούτε παλιά ανάμνηση, ούτε hashtag σε οθόνες. Η Αμμόχωστος είναι η ιστορία μας και η ιστορία μας συνεχίζεται”, κατέληξε.

Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμμοχώστου

Οι Αμμοχωστιανοί πορεύθηκαν προς το οδόφραγμα της Δερύνειας, όπου επέδωσαν ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμμοχώστου σε αντιπροσωπεία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Στο ψήφισμα επαναβεβαιώνεται η “αταλάντευτη δέσμευση” του Δημοτικού Συμβουλίου Αμμοχώστου για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και στις συμφωνίες υψηλού επιπέδου.

Την ίδια ώρα, το ψήφισμα καλεί την Τουρκία να τερματίσει τις έκνομες ενέργειές της στην Αμμόχωστο, να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και να συμβάλει στην εξεύρεση συνολικής λύσης. Παράλληλα, απαιτεί την επιστροφή της περίκλειστης περιοχής στους νόμιμους κατοίκους της υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών.

Επίσης, καλεί τον κυπριακό λαό και την πολιτική ηγεσία να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την επιστροφή της Αμμοχώστου, την ειρήνη, την επανένωση και την ευημερία του τόπου. Απευθύνει, ακόμη, έκκληση προς τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε η Τουρκία να εγκαταλείψει τις προκλητικές της ενέργειες και να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το ψήφισμα σημειώνει ότι η εκλογή του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, τον Οκτώβριο του 2025, “δημιούργησε προσδοκίες για επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου στο Κυπριακό”. Εκφράζει, επίσης, ικανοποίηση για το έργο της Ειδικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα και για τις διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Καταληκτικά, χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, οι οποίες “συνιστούν σημαντική προσπάθεια για τη δημιουργία συνθηκών επανεκκίνησης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό”.

Πηγή: ΚΥΠΕ