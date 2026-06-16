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Ομαδική παραίτηση στην τουρκοκυπριακή «επιτροπή δεοντολογίας των ΜΜΕ» λόγω αλλαγών στους κανονισμούς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τα μέλη του οργάνου αποχώρησαν καταγγέλλοντας αιφνιδιαστικές τροποποιήσεις χωρίς διαβούλευση, οι οποίες «πλήττουν την ανεξαρτησία και τον πλουραλισμό».

Την παραίτησή τους υπέβαλαν τα μέλη της τουρκοκυπριακής «επιτροπής δεοντολογίας των μέσων ενημέρωσης», διαμαρτυρόμενα για την ελλιπή διαβούλευση σχετικά με αλλαγές στον κανονισμό τους.

Σύμφωνα με τη σημερινή έντυπη «Γενί Ντουζέν», τα μέλη της «επιτροπής» αποχώρησαν, επικαλούμενα σημαντικά προβλήματα επικοινωνίας με το διοικητικό συμβούλιο της «τουρκοκυπριακής ένωσης Δημοσιογράφων». Αιτία της ρήξης αποτέλεσαν οι τροποποιήσεις που προωθήθηκαν και εγκρίθηκαν στους κανονισμούς χωρίς να προηγηθεί ανταλλαγή απόψεων με τα ίδια τα μέλη.

Στην ανακοίνωση τους, υπογραμμίζουν ότι η «επιτροπή» λειτουργούσε για 13 χρόνια προάγοντας την αυτορρύθμιση και την αξιοπιστία της δημοσιογραφίας. Αναφέρουν πως η αιφνιδιαστική αλλαγή των «κανονισμών» στη γενική συνέλευση, κατά την οποία αγνοήθηκαν οι δικές τους ενστάσεις, πλήττει ανεπανόρθωτα την ανεξαρτησία και τον πλουραλισμό του οργάνου. Διευκρίνισαν, ωστόσο, ότι η απόφασή τους δεν αφορά τη νέα ηγεσία της «ένωσης» και ότι θα παραμείνουν στα καθήκοντά τους έως ότου συσταθεί η νέα «επιτροπή».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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