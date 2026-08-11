«Παράνομος ο έρανος» του Μακάριου Δρουσιώτη λέει ο ΥΠΕΣ – Έδωσε οδηγίες στην Αστυνομία να διερευνήσει τυχόν ποινικό αδίκημα

Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση της διαδικτυακής εκστρατείας οικονομικής στήριξης που ξεκίνησε ο δημοσιογράφος, ερευνητής και συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης, με σκοπό, όπως ο ίδιος αναφέρει, την κάλυψη των εξόδων της νομικής του υπεράσπισης και ανεξάρτητων δικανικών εξετάσεων.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου τοποθετήθηκε δημόσια για το θέμα, αναφέροντας ότι έχουν δοθεί οδηγίες για ενημέρωση της Αστυνομίας, ώστε να εξεταστεί κατά πόσο προκύπτει ενδεχόμενη παράβαση της νομοθεσίας περί εράνων.

Η συζήτηση ξεκίνησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από ανάρτηση χρήστη ο οποίος παρέπεμψε στον περί Διενέργειας Εράνων Νόμο και σχολίασε ότι «η διεξαγωγή εράνου χρειάζεται άδεια».

Απαντώντας, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου ανέφερε ότι, βάσει της νομοθεσίας περί εράνων, προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία για πρόσωπο που επιθυμεί να διεξαγάγει έρανο.

Όπως έγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια Επιτροπή Εράνων, ώστε αυτή να αξιολογηθεί και να ληφθεί απόφαση έγκρισης ή απόρριψης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με την προσκόμιση σχετικών στοιχείων.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι «δόθηκαν χθες οδηγίες να σταλεί επιστολή στην Αστυνομία ως αρμόδια αρχή», με την οποία θα ενημερώνεται για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εισήγηση προς την Αστυνομία είναι να προχωρήσει σε διερεύνηση «για τυχόν τέλεση ποινικού αδικήματος με βάση τη Νομοθεσία για τους εράνους».

Η αναφορά του Υπουργού αφορά, συνεπώς, διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης.

Με βάση τη νομοθεσία περί εράνων κάτι τέτοιο είναι παράνομο εφόσον υπάρχει σαφής διαδικασία με την οποία πρόσωπο το οποίο θέλει να διεξάγει έρανο πρέπει να υποβάλει αίτηση στην επιτροπή εράνων, να αξιολογηθεί και να παρθεί απόφαση έγκρισης ή απόρριψης ανάλογα και υπό… — Constantinos Ioannou (@K_Ioannou) August 11, 2026

Σε διαφορετική ανταλλαγή σχολίων, όταν τέθηκε προς τον Υπουργό το ερώτημα κατά πόσο η ίδια προσέγγιση θα μπορούσε να αφορά και άλλες μορφές συλλογής χρημάτων από πολίτες, ο κ. Ιωάννου απάντησε ότι δεν θα πρέπει να εξάγονται πρόωρα συμπεράσματα για τις ενέργειες του Υπουργείου, παραπέμποντας στην προηγούμενη τοποθέτησή του.

Αγαπητέ δεν φοβόμαστε κανένα και μην προτρέχετε με τα δικά σας συμπεράσματα ως προς τις ενέργειες μας. Σας έχω απαντήσει σε άλλη ανάρτηση σας για τις ενέργειες μας. — Constantinos Ioannou (@K_Ioannou) August 11, 2026

Πάνω από €44 χιλ. σε λιγότερο από δύο ημέρες

Η παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών έρχεται την ώρα που η εκστρατεία οικονομικής στήριξης του Μακάριου Δρουσιώτη καταγράφει μεγάλη ανταπόκριση.

Η εκστρατεία έχει τίτλο «Ζητώ τη βοήθειά σας, για να υπερασπιστώ την αλήθεια» και έχει καταχωριστεί στην κατηγορία «Legal».

Ο Μακάριος Δρουσιώτης, απευθύνοντας τη Δευτέρα 10 Αυγούστου δημόσια έκκληση προς τους πολίτες, είχε αναφέρει ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό κόστος λόγω των δικαστικών διαδικασιών που τον αφορούν.

Σύμφωνα με όσα ο ίδιος έχει δημοσιοποιήσει, παραπέμπεται ενώπιον Κακουργιοδικείου με 80 κατηγορίες, τις οποίες συνδέει με δημοσιεύσεις του γύρω από την υπόθεση των μηνυμάτων της «Σάντης». Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η δίωξή του έχει εκδικητικό χαρακτήρα.

Έχει παράλληλα δηλώσει ότι τα χρήματα που συγκεντρώνονται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη νομική υπεράσπισή του, δικανικές εξετάσεις και άλλα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας, ενώ έχει δεσμευθεί ότι θα δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά στοιχεία για τις εισφορές και τις δαπάνες.

Πλέον, μετά τη δημόσια παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών και την ενημέρωση της Αστυνομίας, αναμένεται να διαφανεί κατά πόσο οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες σε σχέση με το νομικό καθεστώς της συγκεκριμένης διαδικτυακής εκστρατείας.