Προστατευόμενη μόνο στα χαρτιά; Στο έλεος της παρανομίας το Lady’s Mile

Απαράδεκτη είναι η κατάσταση που επικρατεί για άλλο ένα καλοκαίρι στην κατά τα άλλα προστατευόμενη παραλία του Lady’s Mile. Η περιοχή εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Βρετανικών Βάσεων, οι οποίες αν και δηλώνουν ότι «παρακολουθούν το θέμα» στην πράξη φαίνεται να υπάρχει αδυναμία αντίδρασης σε εξόφθαλμες παρανομίες. Όπως καταγγέλλει η περιβαλλοντική οργάνωση Terra Cypria, έχουν ενταθεί οι παράνομες και οχληρές δραστηριότητες κατά τις βραδινές ώρες, δεν τηρούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας για τα κρεβατάκια, τα οποία έχουν μετατραπεί σε βαριές κατασκευές και δεν μετακινούνται το βράδυ από την παραλία, ενοχλώντας τις χελώνες.

Στην ανακοίνωσή της, η Terra Cypria υποστηρίζει ότι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η παραλία, συνιστά σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής αξίας και προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Όπως αναφέρει, η έλλειψη ουσιαστικής διαχείρισης και αποτελεσματικών ελέγχων έχει επιτρέψει την παγίωση πρακτικών που θέτουν σε κίνδυνο ένα από τα σημαντικότερα παράκτια οικοσυστήματα της Κύπρου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις θαλάσσιες χελώνες Καρέτα-Καρέτα και Πράσινη Χελώνα, οι οποίες χρησιμοποιούν την περιοχή για αναπαραγωγή και ωοτοκία. Η Terra Cypria επισημαίνει ότι τα δύο προστατευόμενα είδη επηρεάζονται αρνητικά από τη φωτορύπανση, την έντονη μουσική και τα νυχτερινά πάρτι που πραγματοποιούνται στην παραλία ή σε γειτονικές εγκαταστάσεις, καθώς και από τη συνεχή ανθρώπινη παρουσία τις βραδινές ώρες.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι εξοπλισμός όπως κρεβατάκια, ομπρέλες, τραπέζια και άλλες βαριές κατασκευές παραμένουν στην παραλία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ σύμφωνα με τις πρόνοιες που επικαλείται η Terra Cypria θα έπρεπε να απομακρύνονται ώστε να μην παρεμποδίζουν την προσέγγιση των χελώνων και τη διαδικασία ωοτοκίας. Γίνεται επίσης λόγος για θαλάσσια σπορ και άλλες δραστηριότητες αναψυχής που, κατά την οργάνωση, διεξάγονται χωρίς τις απαραίτητες περιβαλλοντικές εγκρίσεις ή επαρκή εποπτεία.

Στην ανακοίνωση επισημαίνονται ακόμη προβλήματα όπως η ανεξέλεγκτη διακίνηση και στάθμευση οχημάτων πάνω στην παραλία και στους αμμόλοφους, η παρουσία σκύλων, οι κατασκηνώσεις, το άναμμα φωτιάς και η ελλιπής καθαριότητα. Η Terra Cypria υποστηρίζει ότι όλα τα παραπάνω, συνθέτουν μια εικόνα συστηματικής ανοχής απέναντι σε παρανομίες, με αποτέλεσμα να πλήττονται τόσο η βιοποικιλότητα όσο και ο δημόσιος χαρακτήρας της παραλίας.

Η περιβαλλοντική οργάνωση καλεί τη διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων να προχωρήσει σε άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας, με εντατικοποίηση των ελέγχων κατά την περίοδο ωοτοκίας, απομάκρυνση παράνομων ή ακατάλληλων κατασκευών, περιορισμό της φωτορύπανσης και της ηχορύπανσης, απαγόρευση των νυχτερινών εκδηλώσεων που επηρεάζουν την άγρια ζωή και επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε όσους παραβιάζουν τους κανονισμούς. Παράλληλα, ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τις άδειες και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Τι υποστηρίζουν οι Βάσεις;

Απαντώντας στις επικρίσεις, οι Βρετανικές Βάσεις αναφέρουν ότι αναγνωρίζουν τις προκλήσεις που δημιουργεί η διαχείριση μιας περιβαλλοντικά ευαίσθητης περιοχής με αυξημένη επισκεψιμότητα και υπογραμμίζουν ότι η προστασία της φύσης αποτελεί προτεραιότητα. Όπως σημειώνουν, την περσινή περίοδο καταγράφηκαν σχεδόν 300 φωλιές θαλάσσιων χελώνων στις παραλίες τους, πραγματοποιούνται καθημερινές περιπολίες και δράσεις καθαρισμού, ενώ εφαρμόζεται αυστηρό πλαίσιο προστασίας με σημαντικά πρόστιμα και ποινές φυλάκισης για παραβάσεις. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι χρησιμοποιούνται προστατευτικοί κλωβοί στις φωλιές και ότι παραμένουν προσηλωμένες στην επιβολή της νομοθεσίας και στη διατήρηση των ευαίσθητων οικοσυστημάτων της περιοχής.