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Από γεννήτρια εντός του υποστατικού προκλήθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Τσερίου

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Την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστήριξε το Τμήμα Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ο Δήμος Λακατάμειας-Τσερίου με δύο εκσκαφείς.

Πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες Τετάρτη, σε πρόχειρο υποστατικό, εντός της κτηνοτροφικής περιοχής Τσερίου, στην επαρχία Λευκωσίας, προκλήθηκε από γεννήτρια εντός του υποστατικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στις 13:40 η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για την πυρκαγιά και σε αυτή ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 15:10.

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστήριξε το Τμήμα Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ο Δήμος Λακατάμειας-Τσερίου με δύο εκσκαφείς.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια εντός του υποστατικού και ακολούθως επεκτάθηκε σε μεγάλους σωρούς ξύλων και άχρηστων υλικών, σε δύο ακινητοποιημένα οχήματα και σε έκταση από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση στη γύρω περιοχή. 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 17ης Ιουνίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 18ης Ιουνίου 2026, ανταποκρίθηκε σε 36 κλήσεις για βοήθεια (16 πυρκαγιές, 16 ειδικές εξυπηρετήσεις και 4 ψευδείς κλήσεις).

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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

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