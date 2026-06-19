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Βρετανικές Βάσεις: Σχεδόν τρία χρόνια φυλάκιση σε 28χρονο Ε/κ για 23 κιλά κάνναβης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε ποινή φυλάκισης σχεδόν τριών ετών καταδικάστηκε στις 17 Ιουνίου 28χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο Δεκέμβριο για την κατοχή 23 κιλών κάνναβης.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε τρίτους, εντοπίστηκε και συνελήφθη μέσα στο όχημα του στο Τραχώνι, έπειτα από κοινή απογευματινή επιχείρηση της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) της Κυπριακής Αστυνομίας.

Μετά την επιβολή της ποινής, ο καταδικασθείς μεταφέρθηκε άμεσα στις Κεντρικές Φυλακές των ΒΒ στη Δεκέλεια, όπου θα εκτίσει την ποινή του.

Σε δηλώσεις της μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, η Αστυνόμος Μελίνα Παπαγρηγορίου εξέφρασε την ελπίδα ότι η συγκεκριμένη καταδίκη θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα προς όσους εμπλέκονται σε αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά.

Όπως ανέφερε: «Η διακίνηση ναρκωτικών προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στις κοινότητες μας και η συγκεκριμένη ποινή επιβεβαιώνει τη δέσμευση μας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του είδους εγκληματικότητας.

«Ελπίζω ότι η απόφαση αυτή θα αποστείλει ένα σαφές μήνυμα ότι τέτοιες εγκληματικές ενέργειες δεν θα γίνονται ανεκτές.

«Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε όσους εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες με αποφασιστικότητα και χωρίς συμβιβασμούς, διασφαλίζοντας ότι οι υπεύθυνοι λογοδοτούν για τις πράξεις τους».

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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑΚΑΝΝΑΒΗΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

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