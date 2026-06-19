Στο μικροσκόπιο παράνομες παρεμβάσεις σε φωτοβολταϊκά μετά τη φωτιά στα Λειβάδια (εικόνες)

Σοβαρές ανησυχίες για τις παράνομες παρεμβάσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα εκφράζουν η ΑΗΚ και ο Σύνδεσμος Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, με αφορμή την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατοικία στα Λειβάδια της επαρχίας Λάρνακας και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό γυναίκας από εισπνοή καπνού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα σε γκαράζ κατοικίας και επεκτάθηκε στο ισόγειο της οικίας. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ η ιδιοκτήτρια μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις των αρμόδιων Αρχών, διερευνάται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από τεχνική βλάβη σε μετατροπέα (inverter) φωτοβολταϊκού συστήματος, ο οποίος βρισκόταν εγκατεστημένος στο γκαράζ. Η σκηνή αποκλείστηκε για περαιτέρω εξετάσεις, ενώ κλήθηκε και συνεργείο της ΑΗΚ.





Καμπανάκι από την ΑΗΚ

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σιγμα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, ανέφερε ότι επιθεωρητές εγκαταστάσεων της Αρχής και λειτουργοί της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας μετέβησαν από την πρώτη στιγμή στη σκηνή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο υποστατικό διέθετε φωτοβολταϊκό σύστημα που είχε επιθεωρηθεί από την ΑΗΚ το 2022 και είχε λάβει πιστοποιητικό καταλληλότητας για σύστημα ισχύος 6 κιλοβάτ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της διερεύνησης, φαίνεται να υπήρχαν δύο μπαταρίες και ένας επιπρόσθετος μετατροπέας που δεν περιλαμβάνονταν στην αδειοδοτημένη εγκατάσταση.

Η κ. Παπαδοπούλου υπενθύμισε ότι οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση σε φωτοβολταϊκό σύστημα πρέπει να εγκρίνεται και να επιθεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας ότι οι αυθαίρετες παρεμβάσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους.

Υπενθύμισε ότι από την 1η Ιουνίου ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής της ΑΗΚ διεξάγει παγκύπρια εκστρατεία εντοπισμού παράνομων εγκαταστάσεων και μη εγκεκριμένων προσθηκών σε φωτοβολταϊκά συστήματα.

Όπως τόνισε, τέτοιες παρατυπίες θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την ασφάλεια των ενοίκων και των υποστατικών, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου.